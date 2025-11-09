Roma-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La Roma ospita l'Udinese all'incontro valido per l'11ª giornata di campionato. I giallorossi sono chiamati a ritrovare i 3 punti dopo il ko di San Siro contro il Milan. In palio all'Olimpico c'è infatti l'occasione di scavalcare i rossoneri, che a Parma hanno sprecato il doppio vantaggio raccogliendo 1 solo punto . La formazione di Gian Piero Gasperini affronta ora i friulani di Kosta Runjaic , reduci dal successo interno sull'Atalanta. La prossima giornata, Roma e Udinese saranno impegnate rispettivamente contro Cremonese (23/11) e Bologna (22/11).

Roma-Udinese: diretta e dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Gasperini e Runjaic è in programma alle ore 18 di domenica 9 novembre presso lo stadio Olimpico. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e in diretta streaming sulle piattaforme Now Tv e Dazn.

Roma-Udinese: le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore. Gasperini.

A disposizione: Gollini, Vasquez, De Marzi, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Romano, Pellegrini, Pisilli, Tsimikas, Baldanzi, El Shaarawy.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Palma, Goglichidze, Zemura, Ehizibue, Zarraga, Miller, Rui Modesto, Lovric, Piotrowski, Bravo, Gueye, Bayo, Davis.

Arbitro: Collu di Cagliari Assistenti: Cipressa-Trinchieri Quarto ufficiale: Mucera Var: Dionisi Ass. Var: Fabbri.

