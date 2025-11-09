Inter-Lazio, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

L'Inter riceve la Lazio a San Siro per l'undicesimo turno di Serie A. Una gara che ai nerazzurri non può non far tornare alla mente quella alla penultima giornata dello scorso anno quando, avanti 2-1 e con il Napoli bloccato a Parma, il rigore al 90' di Pedro ribaltava le sorti del campionato, "togliendo" lo scudetto ai nerazzurri per consegnarlo al Napoli di Conte. Un motivo in più per prendersi la rivincita , anche se Chivu vuole soprattutto rivedere la sua Inter famelica e aggressiva fin dall'inizio, evitando errori nell'approccio e nella gestione della partita come capitato sia mercoledì contro il Kairat che domenica scorsa a Verona. L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite contro la Lazio in Serie A (tre vittorie e due pareggi) e potrebbe arrivare a sei partite di fila senza sconfitte contro i biancocelesti nella competizione per la prima volta dal periodo tra aprile 2004 e maggio 2010 (13 in quel caso, con otto vittorie e cinque pareggi).