Inter-Lazio, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

L'Inter riceve la Lazio a San Siro per l'undicesimo turno di Serie A. Una gara che ai nerazzurri non può non far tornare alla mente quella alla penultima giornata dello scorso anno quando, avanti 2-1 e con il Napoli bloccato a Parma, il rigore al 90' di Pedro ribaltava le sorti del campionato, "togliendo" lo scudetto ai nerazzurri per consegnarlo al Napoli di Conte. Un motivo in più per prendersi la rivincita , anche se Chivu vuole soprattutto rivedere la sua Inter famelica e aggressiva fin dall'inizio, evitando errori nell'approccio e nella gestione della partita come capitato sia mercoledì contro il Kairat che domenica scorsa a Verona. L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite contro la Lazio in Serie A (tre vittorie e due pareggi) e potrebbe arrivare a sei partite di fila senza sconfitte contro i biancocelesti nella competizione per la prima volta dal periodo tra aprile 2004 e maggio 2010 (13 in quel caso, con otto vittorie e cinque pareggi).
Dove vedere Inter-Lazio: diretta tv e streaming
La partita tra Inter e Lazio è in programma a San Siro alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Inter-Lazio, probabili formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu. A disposizione: Martinez, Calligaris, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Henrique, Zielinski, Diouf, Frattesi, Esposito, Bonny.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Hysaj, Pellegrini, Tavares, Vecino, Pedro, Noslin.
ARBITRO: Manganiello. ASSISTENTI: Berti-Cecconi. QUARTO UOMO: Bonacina. VAR: Di Paolo. AVAR: Aureliano.