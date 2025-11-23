Verona-Parma: orario, probabili formazioni e dove vedere in diretta tv e streaming la Serie A

Il Verona riceve il Parma nel 12° turno di Serie A. L'Hellas è ancora a caccia del primo successo in campionato ed è ultimo in classifica, con la Fiorentina, con 6 punti mentre il Parma è terzultimo con il Genoa a quota 8. Entrambe le squadre hanno rimediato tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque giornate. "Per me è il momento da consolidare in campo quello che stiamo vedendo in ogni gara, adesso è il momento di essere al massimo e di dare il nostro 100%. I nostri tifosi ci danno un sostegno incredibile. Loro ci trasmettono entusiasmo e noi lo vogliamo trasmettere a loro" ha detto Cuesta alla vigilia dell'incontro.
Dove vedere Verona-Parma: diretta tv e streaming
La partita tra Verona e Parma è in programma alle ore 12.30 allo stadio Bentegodi e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Verona-Parma, probabili formazioni
VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Al Musrati, Gagliardini, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perilli, Toniolo, Ebosse, Nunez, Valentini, Slotsager, Fall, Mosquera, Niasse, Harroui, Bernede, Sarr, Ajayi.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta. A disposizione: Rinaldi, Guaita, Trabucchi, Lovik, Begic, Benedyczak, Hernani, Plicco, Estevez, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Ondrejka, Oristanio.
ARBITRO: Pairetto. ASSISTENTI: Mokhtar-Monaco. QUARTO UOMO: Galipo. VAR: Paterna. AVAR: Guida.