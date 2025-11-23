Verona-Parma: orario, probabili formazioni e dove vedere in diretta tv e streaming la Serie A

Il Verona riceve il Parma nel 12° turno di Serie A. L'Hellas è ancora a caccia del primo successo in campionato ed è ultimo in classifica, con la Fiorentina, con 6 punti mentre il Parma è terzultimo con il Genoa a quota 8. Entrambe le squadre hanno rimediato tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque giornate. "Per me è il momento da consolidare in campo quello che stiamo vedendo in ogni gara, adesso è il momento di essere al massimo e di dare il nostro 100%. I nostri tifosi ci danno un sostegno incredibile. Loro ci trasmettono entusiasmo e noi lo vogliamo trasmettere a loro" ha detto Cuesta alla vigilia dell'incontro.