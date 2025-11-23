Soulé show, Gasperini espulso e Roma prima in classifica: tris alla Cremonese

CREMONA - La Roma di Gasperini non sbaglia a Cremona, batte la Cremonese per 3-1 (2° successo consecutivo 4° nelle ultime 5) e si assicura un'altra giornata in testa alla classifica a quota 27 punti aspettando il risultato del derby di Milano ( Inter e Milan sono a 24 punti). Unica nota stonata del pomeriggio l'espulsione di Gian Piero Gasperini che non potrà essere in panchina per il big-match contro il Napoli.

Cremonese-Roma, la partita

Padroni di casa molto aggressivi con Svilar che al 15' si supera su Bonazzoli da distanza ravvicinata dopo una bela combinazione con Vardy, ma un minuto dopo arriva la risposta della Roma: perfetto sinistro dal limite dell'area di Soulè e giallorossi in vantaggio! Ospiti premono sull'acceleratore e al 25' arriva anche il raddoppio con Pellegrini (lesto a correggere sulla respinta di Audero) ma, dopo revisione Var, viene annullato il gol per posizione di fuorigioco del numero al momento del tiro di Souleè. La partita è viva con i portieri che si esaltano: Svilar al 29' su Vandeputte (che gli calcia addosso con la palla che schizza ul spalo) ed Audero con un miracolo al 39' su Pellegrini. Prima dell'intervallo Ayroldi assegna un rigore per la Cremonese per fallo di mano di Mancini ma al Var viene revocato perché il tocco di mano è stato ritenuto non punibile in quanto aderente al corpo. Gasperini manda in campo nel secondo tempo El Aynaoui, Ferguson ed El Shaarawy che risultano decisivi. Al 62' però, arriva l'espulsione per doppia (e rapida) ammonizione per l'allenatore giallorosso. L'uscita dell'allenatore non scoraggia la Roma che al 63' chiude la partita: caos in area dopo un intervento non perfetto di Audero, El Aynaoui ha la lucidità di servire Ferguson che si sblocca realizzando il 2-0. Capitolini galvanizzati e al 69' perfetta ripartenza con El Shaarawi che serve Wesley bravissimo a battere Audero con lo scavetto. Al 93' arriva il gol della bandiera per i padroni di casa con il colpo di testa vincente di Folino su clcio d'angolo.