Sassuolo-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vedere in diretta tv e streaming la Serie A

La squadra di Gilardino fa visita ai neroverdi di Grosso nel posticipo che chiude il 12° turno di campionato
3 min

Alberto Gilardino vuole vedere in casa del Sassuolo un Pisa elettrico e concreto. I nerazzurri sono reduci da cinque risultati utili di fila prima della sosta per le nazionali. E soprattutto dalla vittoria con la Cremonese per 1-0. Primo successo in Serie A dopo 34 anni e mezzo di attesa. La carica arriva anche dai mille tifosi che hanno incitato la squadra nel quartier generale di San Piero a Grado al momento della partenza. "Sappiamo benissimo che dobbiamo essere bravi a riattaccare la spina, non solo quella agonistica ma soprattutto quella emotiva. Sarà fondamentale perché comunque ci sono state queste due settimane di sosta che ci hanno permesso di lavorare con chi è rimasto qui e non si è aggregato alle nazionali" ha detto il tecnico del Pisa alla vigilia del match contro il Sassuolo, posticipo della 12esima giornata di Serie A.

Segui Sassuolo-Pisa LIVE sul nostro sito

Dove vedere Sassuolo-Pisa: diretta tv e streaming

La partita tra Sassuolo e Pisaè in programma alle ore 20.45 a Reggio Emilia e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Sassuolo-Pisa, probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso. A disposizione: Satalino, Zacchi, Coulibaly, Candé, Lipani, Iannoni, Volpato, Moro, Pierini, Fadera, Cheddira. 

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure; Aebischer, Vural, Leris; Tramoni, Moreo; Nzola. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Schuffet, Nicolas, Angori, Marin, Meister, Cuadrado, Buffon, Piccinini, Albiol, Denoon, Bonfanti, Lorran.

ARBITRO: Di Marco. ASSISTENTI: Zingarelli-Di Giacinto. QUARTO UOMO: Feliciani. VAR: Gariglio. AVAR: Aureliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

