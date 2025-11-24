Sassuolo-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vedere in diretta tv e streaming la Serie A

Alberto Gilardino vuole vedere in casa del Sassuolo un Pisa elettrico e concreto. I nerazzurri sono reduci da cinque risultati utili di fila prima della sosta per le nazionali. E soprattutto dalla vittoria con la Cremonese per 1-0. Primo successo in Serie A dopo 34 anni e mezzo di attesa. La carica arriva anche dai mille tifosi che hanno incitato la squadra nel quartier generale di San Piero a Grado al momento della partenza. "Sappiamo benissimo che dobbiamo essere bravi a riattaccare la spina, non solo quella agonistica ma soprattutto quella emotiva. Sarà fondamentale perché comunque ci sono state queste due settimane di sosta che ci hanno permesso di lavorare con chi è rimasto qui e non si è aggregato alle nazionali" ha detto il tecnico del Pisa alla vigilia del match contro il Sassuolo, posticipo della 12esima giornata di Serie A.