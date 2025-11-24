Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Torino-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I granata di Marco Baroni ospitano i lariani di Cesc Fabregas nel posticipo del 12° turno
3 min

TORINO - Alle ore 18.30, allo stadio Olimpico, il Torino ospita il Como nel posticipo della 12ª giornata di Serie A. I granata, dopo un avvio complesso, hanno ingranato la marcia inanellando una striscia di sei risultati utili consecutivi e pareggiando le ultime tre. Prima della sosta per le nazionali, la formazione di Marco Baroni ha fermato sullo 0-0 la Juve nel derby dell'Allianz Stadium. La pausa, però, ha portato cattive notizie, con l'infortunio di Giovanni Simeone, fin qui il migliore tra le fila dei piemontesi. I lariani, invece, non sono più una sorpresa: trascinati da Nico Paz, i ragazzi di Cesc Fabregas fin qui hanno perso una sola volta in stagione, lo scorso 30 agosto al Dall'Ara contro il Bologna (1-0 firmato Orsolini). Reduce dal doppio 0-0 contro Napoli e Cagliari, il terzo nelle ultime quattro calcolando quello del Tardini contro il Parma, il Como ha la migliore retroguardia del torneo insieme alla Roma con appena sei reti subite, ma ne anche segnate solo 12, due in più del Torino. 

SEGUI TORINO-COMO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Torino-Como: diretta tv e streaming

Torino-Como, posticipo della 12ª giornata di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202), e Sky Sport (251). INoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

Le probabili formazioni di Torino-Como

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Ngonge. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Israel, Popa, Masina, Dembélé, Gienitis, Biraghi, Aboukhlal, Zapata, Njie. 

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Kempf, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Adda, Nico Paz, Rodriguez; Morata. Allenatore: Fabregas. 

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Caqueret, Diuvikas, Moreno, Kuhn, Baturina, Posch, Vojvoda, Carlos, Van der Brempt, Cerri. 

ARBITRO: Bonacina di Bergamo. ASSISTENTI: Moro-Galimberti. IV UFFICIALE: Manganiello. VAR: Prontera. ASS. VAR: Paterna. 

Torino-Como: scopri tutte le quote  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS