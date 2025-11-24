Torino-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

TORINO - Alle ore 18.30, allo stadio Olimpico, il Torino ospita il Como nel posticipo della 12ª giornata di Serie A. I granata, dopo un avvio complesso, hanno ingranato la marcia inanellando una striscia di sei risultati utili consecutivi e pareggiando le ultime tre. Prima della sosta per le nazionali, la formazione di Marco Baroni ha fermato sullo 0-0 la Juve nel derby dell'Allianz Stadium. La pausa, però, ha portato cattive notizie, con l'infortunio di Giovanni Simeone, fin qui il migliore tra le fila dei piemontesi. I lariani, invece, non sono più una sorpresa: trascinati da Nico Paz, i ragazzi di Cesc Fabregas fin qui hanno perso una sola volta in stagione, lo scorso 30 agosto al Dall'Ara contro il Bologna (1-0 firmato Orsolini). Reduce dal doppio 0-0 contro Napoli e Cagliari, il terzo nelle ultime quattro calcolando quello del Tardini contro il Parma, il Como ha la migliore retroguardia del torneo insieme alla Roma con appena sei reti subite, ma ne anche segnate solo 12, due in più del Torino.