Genoa-Verona, De Rossi: "Felici, ma non cambia nulla". Brutta aria Zanetti: "Non so se rimarrò"

De Rossi: "Non snobberemo la Coppa Italia"

Queste le parole di De Rossi: "L’atteggiamento sia negli allenamenti che in partita è fantastico ma nel primo tempo bisogna far meglio - ha dichiarato in conferenza stampa - . Abbiamo fatto tanto possesso palla ma bisogna capire cosa fare con la palla. Siamo stati lenti e poco vogliosi di cercare lo spazio. Ci godiamo questa vittoria e questa felicità. Nel secondo tempo, abbiamo fatto una buona prima parte anche se all'ultimo ci siamo abbassati tanto. Vitinha e Colombo? Penso che debbano cercarsi di più. Nel primo tempo la coppia era un po' statica anche se poi ci hanno tirato fuori da un momento difficoltà. Questi giocatori hanno bisogno di fare assist e gol per avere abbracci da parte dello stadio. Tengo tanto al mio lavoro, allo staff, alla squadra e alla tifoseria. All'ultimo sono stato lucido perché mi sarebbe piaciuto andare sotto la gradinata ma è il momento dei giocatori. Il lavoro dell'allenatore sia preparare bene la partita. Se abbiamo fatto malino nel primo tempo è colpa mia. Parte del lavoro è anche analizzare quello che stava succedendo. Per me era una cosa non molto tattica ma di interpretazione nel far girare la palla. Quando c'è equilibrio di livello devi metterci qualcosa in più. La Coppa Italia? Volevamo preparare solo la partita di oggi. Ci sto pensando tanto, per dare spazio a tutti ne vorrei cambiare dieci ma quando ne cambi così tanti non li metti nelle condizioni per esprimersi. Ci sarà spazio per vedere chi non ho visto in campo ma non voglio far l'errore di metterne undici in campo per dargli il contentino. La Coppa Italia è una competizione importante che non voglio snobbare".

De Rossi: "Ecco cosa ho detto all'intervallo"

"Cosa ho detto all'intervallo? Innanzitutto li ho lasciati tranquilli a sbollire. Poi sono entrato e dato delle analisi tattiche. Sapevo che avremo avuto la palla e dovevo organizzare qualcosa di meglio. Ho cercato di dirgli qualcosa sugli spazi da occupare in campo. Ma poi ho anche parlato di altro. Perché il calcio è tanto altro, specie quando la partita è così importante. E' un tabù psicologico. Non è che siamo entrati in uno stadio ostile. E' stato bello per me assaporare questo nuovo punto di vista che io ho sempre vissuto da avversario. Il primo gol ci ha dato una mano. Il gol subito? Sono errori che il calcio prevede. Io li stimolo tanto a non buttare via la palla e a cercare di uscire in maniera più lucida. Presto dobbiamo trovare il giusto equilibrio fra il non rischiare e il non spazzare via la palla". Anche Zanetti ha fatto il punto sulla trasferta di Genova, dichiarando di non sapere se sarà ancora alla guida dell'Hellas già dal prossimo impegno stagionale.