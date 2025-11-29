Tuttosport.com
Allegri espulso, rosso e rissa sfiorata: a brutto muso con Collu e col vice di Sarri

Milan-Lazio, finale incandescente: rigore chiesto dagli ospiti negato per un fallo precedente
1 min
Allegri espulso, rosso e rissa sfiorata: a brutto muso con Collu e col vice di Sarri© Redazione

MILANO - Minuto 96, risultato di 1-0 per il Milan, assalto finale della Lazio, cross, intervento di Romagnoli e mano di Pavlovic: Colli lascia correre in un primo momento poi, richiamato dal Var, crea inevitabilmente attimi di grande tensione in campo. Il più nervoso, espulso dall'arbitro, è l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri, protagonista anche di un acceso dibattito con il vice di Maurizio Sarri, Marco Ianni. Dopo sei lunghissimi minuti di revisione - e un accenno di rissa sedato a fatica - il direttore di gara non assegnerà il rigore ai biancocelesti per un precedente fallo di Marusic.

