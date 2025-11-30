Lecce-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Torino scende in campo a Lecce per la 13ª giornata di Serie A. Gli uomini di Marco Baroni si presentano all’appuntamento con un bilancio delle ultime 5 uscite che riporta una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Quest'ultima rimediata contro il Como in casa, dove i granata si sono arresi alla formazione di Cesc Fabregas con il finale di 5-1. Un ko a cui il Toro è chiamato a reagire, affrontando ora una formazione impegnata a tirarsi fuori dalla zona rossa della classifica. I salentini di Eusebio Di Francesco sono infatti a caccia dei 3 punti necessari a lasciare il terzultimo posto. La prossima giornata, Torino e Lecce saranno impegnate rispettivamente contro Milan (08/12) - sabato 29 i rossoneri hanno sconfitto la Lazio a San Siro - e Cremonese (07/12).