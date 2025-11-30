Lecce-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Torino scende in campo a Lecce per la 13ª giornata di Serie A. Gli uomini di Marco Baroni si presentano all’appuntamento con un bilancio delle ultime 5 uscite che riporta una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Quest'ultima rimediata contro il Como in casa, dove i granata si sono arresi alla formazione di Cesc Fabregas con il finale di 5-1. Un ko a cui il Toro è chiamato a reagire, affrontando ora una formazione impegnata a tirarsi fuori dalla zona rossa della classifica. I salentini di Eusebio Di Francesco sono infatti a caccia dei 3 punti necessari a lasciare il terzultimo posto. La prossima giornata, Torino e Lecce saranno impegnate rispettivamente contro Milan (08/12) - sabato 29 i rossoneri hanno sconfitto la Lazio a San Siro - e Cremonese (07/12).
Lecce-Torino: diretta e dove vederla
La sfida tra le formazioni di Baroni e Di Francesco è in programma alle ore 12.30 di domenica 30 novembre presso il Via del Mare. Sarà possibile assistere all’evento in streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
Lecce-Torino: le probabili formazioni
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Fruchtl, Samooj, Kouassi, Siebert, Ndaba, Sala, Kovac, Kaba, Helgason, Marchwinski, Maleh, N'Dri, Camarda, Sottil, Band.
TORINO (3-5-2): Israele; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. Allenatore: Baroni.
A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Dembélé, Nkounkou, Ilkhan, Anjorin, Gineitis, Aboukhlal, Zapata.
Arbitro: Mariani (Aprilia), Assistenti: Colarossi-Ricci, Quarto uomo: Sacchi, Var: Marini, Ass. Var.: Fourneau.