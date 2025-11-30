Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma-Napoli, diretta Serie A: risultato in tempo reale, Gasperini sfida Conte per la vetta

All'Olimpico il big match tra giallorossi e campioni d'Italia in carica con in palio tre punti pesanti per la lotta scudetto
3 min
liveblogRomanapoli
Roma
Roma
Napoli
Napoli
20:45
Serie A - 30.11.2025
Stadio Olimpico

TabellinoCalendarioClassifiche
Roma
20:45
Napoli
Aggiorna

ROMA - Benvenuti alla diretta del big match tra Roma e Napoli valido per la 13ª giornata di Serie A. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, reduci dal successo sul Midtjylland in Europa League, si presentano all’appuntamento con 27 punti che tengono i giallorossi in piena corsa Scudetto con un ritardo di una lunghezza dal Milan capolista, che sabato ha a sua volta sconfitto la Lazio a San Siro. Dall’altra parte del campo ci sono i partenopei, la cui classifica riporta 25 punti e dunque aperta all'aggancio in vetta. Gli azzurri sono chiamati a dare continuità al successo sull’Atalanta, a cui è seguita la vittoria in Champions contro il Qarabag, che ha riportato il sorriso nello spogliatoio dopo il ko di Bologna che aveva provocato la dura reazione di Antonio Conte. Un vero e proprio scontro al vertice dunque tra i padroni di casa, che sognano una stagione memorabile, e i campioni d'Italia in carica, che dopo la Roma dovranno vedersela con la Juventus del grande ex Luciano Spalletti.

18:57

Sfida al vertice

Roma e Napoli si affrontano con almeno 25 punti in classifica a testa prima della 15ª giornata di Serie A per la prima volta nella loro storia nella competizione; al massimo le due formazioni si erano incrociate con così tanti punti ciascuna al 16° turno di campionato nel 2015/16, in un incontro concluso 0-0. Roma e Napoli sono, insieme al Sassuolo, le tre squadre che non hanno perso neanche un punto da situazioni di vantaggio in questa Serie A; in particolare, i giallorossi hanno segnato il primo gol dell'incontro in otto dei nove successi registrati nel torneo in corso.

18:45

Dove vedere Roma-Napoli

La sfida tra le formazioni di Gasperini e Conte è in programma alle ore 20.45 di domenica 30 novembre presso lo stadio Olimpico. Sarà possibile assistere all’evento in streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214). 

Stadio Olimpico, Roma
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS