Sassuolo-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I neroverdi di Grosso ospitano al Mapei la viola di Vanoli nella sfida salvezza del 14° turno di campionato
3 min

REGGIO EMILIA - La Fiorentina di Vanoli alle 15 al Mapei Stadium scenderà in campo contro il Sassuolo consapevole che per lei inizia un nuovo campionato. Il mese di dicembre propone un filotto di partite da cui ottenere il massimo e dare una svolta alla propria stagione fin qui deludente. A certificarlo ci sono i soli 6 punti, l'ultimo posto in comproprietà con il Verona e lo zero nella casella delle vittorie. Il 27 si tireranno le somme di un mese appunto decisivo ma serve subito un cambio di marcia. Di sicuro non sarà facile sul campo di un Sassuolo che, nonostante l'ultimo ko con il Como, sta dimostrando di valere il massimo campionato italiano. Decima con 17 punti, la formazione di Grosso spera di ritrovare i tre punti che mancano dal 3-0 di Bergamo contro l'Atalanta.

Sassuolo-Fiorentina, dove vederla

Sassuolo-Fiorentina, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 al Mapei Stadium e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (214). 

Sassuolo-Fiorentina: scopri tutte le quote

Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matica, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso. A disposizione: Satalino , Zacchi, Candé, Coulibaly, Lipani, Iannoni, Moro, Pierini, Fadera, Cheddira, Vranckx. Indisponibili: Skjellerup, Pieragnolo, Berardi, Paz, Romagna, Boloca, Turati. Squalificati: -. Diffidati: Doig.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kouadio, Viti, Kospo, Fortini, Nicolussi Caviglia, Ndour, Richardson, Kouame, Piccoli, Dzeko. Indisponibili: Gosens, Fazzini, Sabiri, Lamptey. Squalificati: Pongracic. Diffidati: Ranieri.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Biondini-Scarpa. IV Uomo: Ferrieri Caputi. Var: Marini. Avar: Fourneau
 

