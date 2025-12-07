Cagliari-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Quaranta giorni e dieci partite. Il prossimo mese e mezzo dirà alla Roma quali saranno le sue ambizioni da qui a fine stagione e il tour de force partirà da Cagliari dove la squadra di Gasperini riprenderà la corsa alla vetta, fermatasi domenica scorsa contro il Napoli. Il primo posto è comunque a un punto e nonostante una settimana difficile sotto il profilo di acciacchi e influenze, il messaggio che il tecnico della Roma lancia è chiaro: "Di questo gruppo mi fido. La forza di questa Roma è il gruppo che ha una mentalità straordinaria" ha detto Gasp alla vigilia del match. Non c'è Wesley nell'elenco dei convocati per la trasferta a Cagliari. Presenti gli acciaccati Kone ed El Aynaoui, oltre a Dybala e Baldanzi, reduci da influenza. Tra i convocati c'è anche il giovanissimo Antonio Arena, classe 2009, reduce dal Mondiale U17 con l'Italia.