Secondo successo consecutivo per la Cremonese, che allo Zini supera il Lecce con il finale di 2-0. Un risultato che porta le firme di Federico Bonazzoli (53', rig.) e Andrea Sanabria (78') e che segue la vittoria sul Bologna al Dall'Ara. La classifica vede ora la formazione di Davide Nicola a quota 20 punti con un ritardo di 4 lunghezze dal Como, che sabato 6 è a sua volta uscito sconfitto dalla trasferta di San Siro contro l'Inter: agganciato inoltre il Sassuolo di Fabio Grosso. I salentini di Eusebio Di Francesco, già reduci dal successo interno sul Torino, rimediano invece la settima sconfitta in campionato e restano pertanto fermi con 13 punti e un vantaggio di sole 3 lunghezze dal Pisa terzultimo, che lunedì 8 ospiterà il Parma. La prossima giornata, la Cremonese scenderà in campo a Torino il 13 dicembre, mentre il Lecce ospiterà il Pisa venerdì 12.