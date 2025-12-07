Secondo successo consecutivo per la Cremonese, che allo Zini supera il Lecce con il finale di 2-0. Un risultato che porta le firme di Federico Bonazzoli (53', rig.) e Andrea Sanabria (78') e che segue la vittoria sul Bologna al Dall'Ara. La classifica vede ora la formazione di Davide Nicola a quota 20 punti con un ritardo di 4 lunghezze dal Como, che sabato 6 è a sua volta uscito sconfitto dalla trasferta di San Siro contro l'Inter: agganciato inoltre il Sassuolo di Fabio Grosso. I salentini di Eusebio Di Francesco, già reduci dal successo interno sul Torino, rimediano invece la settima sconfitta in campionato e restano pertanto fermi con 13 punti e un vantaggio di sole 3 lunghezze dal Pisa terzultimo, che lunedì 8 ospiterà il Parma. La prossima giornata, la Cremonese scenderà in campo a Torino il 13 dicembre, mentre il Lecce ospiterà il Pisa venerdì 12.
Cremonese-Lecce: il racconto della partita
Parte bene il Lecce che al 2' minuto crea la prima occasione da gol con la conclusione ravvicinata di Stulic che davanti la porta non inquadra lo specchio. La Cremonese allora reagisce e guadagna campo ma senza mai impensierire la difesa ospite. Scoccata la mezz'ora, Payero ci prova dal limite ma Falcone risponde presente. Nella ripresa, la formazione di Nicola conquista un calcio di rigore assegnato da Mucera per il fallo di Ramadani su Vandeputte: dagli 11 metri Bonazzoli sblocca le marcature al 53'. Non passa molto che i padroni di casa vanno nuovamente a segno con Baschirotto, ma all'ex Lecce viene contestato un fallo in attacco e la rete viene pertanto annullata. Così anche Payero, il cui gol su calcio d'angolo viene invalidato per fallo su Falcone. Poi, i grigiorossi trovano il raddoppio con il colpo di testa vincente dell'ex Toro Sanabria, che al 78' raccoglie l'assist di Zerbin e firma la sua prima marcatura con la maglia della Cremonese. Al triplice fischio esulta lo Zini.