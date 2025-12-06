L'Inter schianta il Como, Fabregas annichilito: il poker nerazzurro sta stretto a Chivu

MILANO - Una super Inter travolge il Como 4-0 e balza almeno per una notte in vetta alla classifica. I nerazzurri la sbloccano dopo appena 11 minuti con Lautaro Martinez, che colpisce la 30ª avversaria differente in Serie A, poi dilagano nella ripresa con Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto. Si ferma invece a 12 la striscia di risultati utili consecutivi per i lariani che a parte un buon avvio nella ripresa sono sempre stati in balia degli avversari. Per la prima volta i biancoblù hanno subito più di un gol in questo campionato e per Cesc Fabregas piove anche sul bagnato: al 30’ Alvaro Morata ha infatti dovuto abbandonare il campo per infortunio. Chivu si gode il primo posto in attesa dei match di Milan e Napoli, impegnate rispettivamente contro Torino e Juve.