Pisa-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

PISA - Il lunedì di Serie A si apre alle ore 15 alla Cetilar Arena, già Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, con la sfida salvezza tra Pisa e Parma. I nerazzurri di Alberto Gilardino sono reduci dal ko per 2-0 contro l'Inter (doppietta di Lautaro Martinez), una sconfitta maturata negli ultimi 20 minuti dopo aver giocato alla pari nei primi 70, avendo anche avuto diverse occasioni per poter passare in vantaggio. Tutto ciò certifica l'ottimo stato di salute della squadra che prima di arrendersi alla formazione di Cristian Chivu aveva inanellato una striscia di ben sei risultati utili consecutivi, una vittoria e cinque pareggi. Fin qui i toscani hanno messo insieme 10 punti, uno in meno rispetto ai gialloblù di Carlos Cuesta, anche loro sconfitti 2-0 nell'ultima uscita, contro l'Udinese. Gli emiliani hanno alternato ottime prestazione ad altre meno convincente, pertanto vanno a caccia di quella continuità che gli permetterebbe di andare sopra la linea di galleggiamento e allontanarsi dalla zona retrocessione.