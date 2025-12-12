Lecce-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

LECCE - Alla ricerca del gol perduto. Fosse un film, potremmo tranquillamente intitolare così la sfida tra Lecce e Pisa che aprirà la quindicesima giornata in Serie A. Un prologo all’insegna del si salvi chi può, visto che si affronteranno due squadre attualmente gravitanti in zona retrocessione e destinate a lottare per la permanenza nella massima serie. Quart’ultimo posto occupato dai salentini, davanti ai nerazzurri di tre punti e una posizione: tra l’altro entrambe le formazioni sono accomunate da un’allarmante sterilità offensiva, visto che insieme al Parma vantano il peggior attacco del torneo con appena 10 reti realizzate nelle prime 14 giornate. In palio tre punti pesanti che possono indicare la via verso la permanenza nel massimo campionato per una delle due formazioni, fischio d'inizo alle ore 20,45.