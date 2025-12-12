Il Lecce batte il Pisa con un gol di Stulic: Di Francesco scala posizioni, Gilardino affonda

È il Lecce ad aggiudicarsi lo scontro diretto con il Pisa valido per l'anticipo della 15ª giornata di Serie A. Al Via del Mare, gli uomini di Eusebio Di Francesco si impongono con il finale di 1-0 firmato Nikola Stulic (72'): primo gol in campionato per il serbo. Un successo che segue il ko contro la Cremonese e che consente ai salentini di risalire dal fondo della classifica fino al 13º posto con 16 punti e un vantaggio di 6 lunghezze sulla formazione di Alberto Gilardino , la cui classifica resta invece congelata con 10 punti. I salentini torneranno in campo al Via del Mare per la sfida contro il Como del 27 dicembre. A seguire, la trasferta di Torino contro la Juventus in programma il 3 gennaio. L'agenda dei nerazzurri prevede invece l'uscita contro il Cagliari di domenica 21 alla Unipol Domus e la gara interna contro i bianconeri di Luciano Spalletti del 27 dicembre.

Lecce-Pisa: il racconto della partita

È il Pisa a guadagnare la prima occasione del match con la conclusione di Meister che sfonda in area prima di essere disinnescato dalla difesa nell'area piccola. Al 10' minuto, Berisha abbandona il campo in barella per un problema muscolare: al suo posto entra Kaba. Al 18', la formazione di Gilardino ci prova con il colpo di testa di Moreo su calcio d'angolo che termina però alto. Un minuto dopo, Camarada riceve palla a centro area da Sottil, ma la sua conclusione è debole. Non passa molto che l'ex Fiorentina stappa un altro assist per Pierotti: anche in questa occasione il tiro è debole e centrale. I salentini continuano a proporre occasioni da gol, come il tiro a giro di Camarda che Tiago Gabriel non riesce però a deviare in rete. Nella ripresa, il Lecce torna in avanti alla ricerca del vantaggio. Al 52', Kaba spreca una grande occasione superando Semper e servendo l'ex Milan anziché battere a rete. Scoccata l'ora di gioco, Coulibaly riceve sul secondo palo da calcio piazzato ma non riesce a inquadrare la porta. A bloccare le marcature ci pensa allora il neo entrato Stulic su assist di Banda bravo a servire il compagno dopo avere seminato il panico nell'area ospite. I padroni di casa amministrano poi il vantaggio fino al triplice fischio.