Parma-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

I ducali ospitano al Tardini i capitolini nella gara valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A
3 min

Tutto pronto al Tardini di Parma dove i padroni di casa ospitano la Lazio alle ore 18 nella sfida valida per la 15esima giornata di Serie A. I ducali sono reduci dalla vittoria in trasferta sul campo del Pisa decisa dal rigore di Benedyczak che ha regalato a Cuesta tre punti fondamentali per la lotta salvezza: il Parma staziona infatti a quota 14 punti insieme a Torino, Genoa e Cagliari. Situazione diversa per la Lazio che sta andando avanti con un cammino altalenante: la formazione di Sarri viene dal pari interno contro il Bologna e si trova a quota 19 punti a meno cinque lunghezze dalla zona Europa.

SEGUI PARMA-LAZIO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Parma-Lazio: diretta tv e streaming

Parma-Lazio, gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Tardini di Parma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).

Le probabili formazioni di Parma-Lazio

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevéz, Keita; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta. A disposizione: Rinaldi, Guaita, Trabucchi, Troilo, Lovik, Begic, Cutrone, Hernani, Ordonez, Sorensen, Cremaschi, Djuric, Almqvist, Oristanio. Indisponibili: Circati, Frigan, Ndiaye, Suzuki. Squalificati: /.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Tavares, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Dia, Noslin. Indisponibili: Gigot, Hysaj, Isaksen, Rovella. Squalificati: Gila.

ARBITRO: Marchetti della sezione di Ostia Lido. ASSISTENTI: Rossi-Trinchieri. QUARTO UFFICIALE: Ayroldi. VAR: Aureliano. ASS. VAR: Volpi.

