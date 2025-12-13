Parma-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto al Tardini di Parma dove i padroni di casa ospitano la Lazio alle ore 18 nella sfida valida per la 15esima giornata di Serie A. I ducali sono reduci dalla vittoria in trasferta sul campo del Pisa decisa dal rigore di Benedyczak che ha regalato a Cuesta tre punti fondamentali per la lotta salvezza: il Parma staziona infatti a quota 14 punti insieme a Torino, Genoa e Cagliari. Situazione diversa per la Lazio che sta andando avanti con un cammino altalenante: la formazione di Sarri viene dal pari interno contro il Bologna e si trova a quota 19 punti a meno cinque lunghezze dalla zona Europa.