Milan-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La sfida tra capoliste passa per match abbordabili solo sulla carta, ma che celano più di un'insidia. Lo sa bene il Milan di Massimiliano Allegri, che se la vedrà con un Sassuolo in buona forma, ormai lontano dalla lotta per non retrocedere e con la possibilità di sognare la zona Conference. Il trend con le 'piccole' per i rossoneri resta uno dei pochi elementi critici di una stagione più che positiva. C'è stato il ko interno, alla prima giornata, con la Cremonese e c'è stato il 2-2 di Pisa. Senza dimenticare il 2-2 con il Parma. Nelle ultime otto sfide tra Milan e Sassuolo in Serie A c'è stato grande equilibrio, con tre vittorie per parte e due pareggi. Il Milan ha vinto solo una delle ultime cinque sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (con un pareggio e ben tre sconfitte), proprio quella più recente del 30 dicembre 2023 (1-0 con gol di Pulisic) e solo una volta ha ottenuto due successi consecutivi al Meazza contro i neroverdi in campionato, tra l'ottobre 2015 (2-1) e l'ottobre 2016 (4-3).