Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milan-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I rossoneri di Allegri ricevono i neroverdi a San Siro per il quindicesimo turno del campionato italiano
3 min

La sfida tra capoliste passa per match abbordabili solo sulla carta, ma che celano più di un'insidia. Lo sa bene il Milan di Massimiliano Allegri, che se la vedrà con un Sassuolo in buona forma, ormai lontano dalla lotta per non retrocedere e con la possibilità di sognare la zona Conference. Il trend con le 'piccole' per i rossoneri resta uno dei pochi elementi critici di una stagione più che positiva. C'è stato il ko interno, alla prima giornata, con la Cremonese e c'è stato il 2-2 di Pisa. Senza dimenticare il 2-2 con il Parma. Nelle ultime otto sfide tra Milan e Sassuolo in Serie A c'è stato grande equilibrio, con tre vittorie per parte e due pareggi. Il Milan ha vinto solo una delle ultime cinque sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (con un pareggio e ben tre sconfitte), proprio quella più recente del 30 dicembre 2023 (1-0 con gol di Pulisic) e solo una volta ha ottenuto due successi consecutivi al Meazza contro i neroverdi in campionato, tra l'ottobre 2015 (2-1) e l'ottobre 2016 (4-3).

Segui Milan-Sassuolo LIVE sul nostro sito

Dove vedere Milan-Sassuolo: diretta tv e streaming

La partita tra Milan e Sassuolo si gioca alle 12.30 a San Siro e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Milan-Sassuolo, probabili formazioni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Allenatore: Allegri. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Estupinan, Athekame, Odogu, Jashari, Ricci, Sala, Castiello.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso. A disposizione: Satalino, Zacchi, Candé, Coulibaly, Lipani, Iannoni, Moro, Pierini, Fadera, Cheddira, Wranckx.

ARBITRO: Crezzini. ASSISTENTI: Meli-Alassio. QUARTO UOMO: Chiffi. VAR: Prontera. AVAR: Maresca.

Milan-Sassuolo, scopri tutte le quote

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS