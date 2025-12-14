Un successo per dimenticare la sconfitta col Benfica. Il Napoli sfida l'Udinese allo stadio Friuli, nel 15° turno di Serie A, con il chiaro intento di rialzarsi dopo il ko in Champions. Udine non è un campo semplice per ripartire dopo il 2-0 subito in Champions dal Benfica di Mourinho. Ma, dopo la debacle di Bologna con annesso sfogo di Conte, i partenopei sembrano aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori in campionato, raccogliendo nove punti tra Atalanta, Roma e Juve. Conte – che non ha parlato in conferenza stampa - deve far superare velocemente ai suoi le scorie del Da Luz, dove gli azzurri sono arrivati con le gambe pesanti dopo il match interno con i bianconeri.