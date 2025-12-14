Tuttosport.com
Udinese-Napoli: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La formazione di Conte fa visita ai friulani nel 15° turno del massimo campionato italiano
2 min
Udinese-Napoli: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A© Getty Images

Un successo per dimenticare la sconfitta col Benfica. Il Napoli sfida l'Udinese allo stadio Friuli, nel 15° turno di Serie A, con il chiaro intento di rialzarsi dopo il ko in Champions. Udine non è un campo semplice per ripartire dopo il 2-0 subito in Champions dal Benfica di Mourinho. Ma, dopo la debacle di Bologna con annesso sfogo di Conte, i partenopei sembrano aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori in campionato, raccogliendo nove punti tra Atalanta, Roma e Juve. Conte – che non ha parlato in conferenza stampa - deve far superare velocemente ai suoi le scorie del Da Luz, dove gli azzurri sono arrivati con le gambe pesanti dopo il match interno con i bianconeri.

Segui Udinese-Napoli LIVE sul nostro sito

Dove vedere Udinese-Napoli: diretta tv e streaming

La partita tra Udinese e Napoli è in programma alle ore 15 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.

Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang.

ARBITRO: Sozza. ASSISTENTI: Lo Cicero-Yoshikawa. QUARTO UOMO: Bonacina. VAR: Ghersini. AVAR: Manganiello.

