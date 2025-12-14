Genoa-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

L'Inter fa visita al Genoa nel 15° turno di Serie A e cerca il riscatto dopo il ko con il Liverpool in Champions. I nerazzurri in Serie A non perdono contro il Genoa dallo 0-2 a Marassi del 17 febbraio 2018 (autorete di Ranocchia e gol di Pandev): nelle ultime 12 sfide, infatti, sono arrivati nove successi e tre pareggi. Le ultime tre sfide al Ferraris in Serie A tra Genoa e Inter sono terminate in parità ed è dal periodo 1974-1982 che rossoblù e nerazzurri non collezionano quattro pareggi consecutivi in casa dei liguri. L'Inter finora ha conquistato 30 punti, uno in meno rispetto ai 31 delle prime 14 gare giocate nel torneo 2024/25: in generale, i nerazzurri in cinque delle sei stagioni precedenti avevano sempre superato i 30 punti in questo momento del campionato (unica eccezione i 27 del 2022/23).
Dove vedere Genoa-Inter: diretta tv e streaming
La sfida tra Genoa e Inter è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.
Genoa-Inter, probabili formazioni
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi. A disposizione: Sommariva, Ekhator, Masini, Ellertson, Onana, Carboni, Sabelli, Fini, Stanciu, Messias, Cuenca, Ekuban, Venturino, Cornet.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Augusto; Esposito, Martinez. Allenatore: Chivu. A disposizione: Martinez, Dimarco, De Vrij, Cocchi, Diouf, Sucic, Frattesi, Thuram, Bonny.
ARBITRO: Doveri. ASSISTENTI: Rossi-Bercigli. QUARTO UOMO: Fourneau. VAR: Camplone. AVAR: Abisso.