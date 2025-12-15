Allegri, così è una costante. Pagelle Milan: Bartesaghi di fuoco

MILANO - Nella giornata dei primi gol in Serie A di Davide Bartesaghi e del debutto negativo a San Siro del 32enne arbitro Crezzini - all’ottava direzione in Serie A -, il Milan di Massimiliano Allegri è scivolato per l’ennesima volta contro una neopromossa. Al Meazza, dove hanno raccolto gloria e punti prima la Cremonese (2-1 alla prima giornata) e poi il Pisa (2-2), questa volta è toccato al Sassuolo di Fabio Grosso fermare i rossoneri sul 2-2.
Milan
Maignan 6 Sui gol può far poco; presente su Thorstvedt.
Tomori 5.5 Fadera non è un grosso problema, la storia cambia con Laurienté e sul 2-2 si fa bruciare.
Gabbia 5.5 Non riesce a tamponare Kone sullo 0-1, meglio nell’uno contro uno con Pinamonti. Esce per infortunio.
-De Winter (15’ st) 5.5 Morbido su Pinamonti.
Pavlovic 5.5 Sorpreso da Kone, dà però il via all’azione del 2-1. Rischia il rigore su Cheddira.
Saelemaekers 5.5 Pronti via commette un brutto fallo ma viene graziato. Quindi si calibra e inizia a tambureggiare senza però incidere.
-Athekame (46’ st) ng.
Loftus Cheek 6 Cerca a intermittenza l’inserimento in avanti, da uno nasce l’1-1.
Modric 6 Come a Torino, conferma un calo di rendimento, però crea l’1-1.
Rabiot 5.5 Ha la palla del sorpasso, ma trova Muric. Alla lunga cala.
Bartesaghi 8 Mezzogiorno di fuoco: puntuale sul tiro-cross di Loftus-Cheek per festeggiare il suo primo gol in A. Poi l’inserimento vincente e il sinistro potente all’angolino per la doppietta.
-Estupinan (46’ st) ng.
Nkunku 5.5 Fuori dal gioco nei primi 40 minuti. A inizio ripresa si accende con l’assist per il 2-1, poi si eclissa e riappare nel finale, con un esterno destro che non trova lo specchio.
Pulisic 5.5 Più vivo di Nkunku, ma anche molto impreciso. Nella ripresa segna, ma la gioia è strozzata dal falletto di Loftus-Cheek.
-Ricci (28’ st) 5.5 A Torino era entrato bene, stavolta meno.
All. Allegri 5.5 I punti persi e i gol subiti con le piccole sono una costante e rischiano di pesare. Così come l’assenza di un vero nove.
Sassuolo
Muric 6 Reattivo in uscita; sull’1-1 salva su Rabiot. Forse poteva chiudere meglio sulla seconda rete di Bartesaghi.
Walukiewicz 4.5 Non "sente” Bartesaghi, lo perde sul primo gol e non lo segue sul secondo.
Idzes 6 Arriva in ritardo sul raddoppio di Bartesaghi, ma la rete non è colpa sua. Per il resto buoni anticipi.
Muharemovic 6 Come sopra, però qualche imprecisione in più (lascia libero Nkunku sull'assist del 2-1).
Candé 5 Preso in mezzo dal suo lato, perde Loftus-Cheek in occasione dell'1-1.
-Doig (15’ st) 6.5 Aggiunge spinta.
Thorstvedt 5.5 Sbaglia diversi appoggi, corre molto, ma a vuoto. Salterà per la squalifica la prossima col Torino.
Matic 6.5 Tante le chiusure importanti.
Kone 7.5 Il gol è una gemma, fra accelerazione e tocco sotto. Gioca a tutto campo e mette lo zampino sul 2-2.
Volpato 5.5 Timido quando ha l'occasione per puntare.
-Moro (42’ st) ng.
Pinamonti 7 Gladiatorio, le sponde sui gol di Koné e Laurienté sono due babà.
-Cheddira (42’ st) ng.
Fadera 5.5 Cinque palloni persi, uno sanguinoso, però fa un buon lavoro in fase difensiva.
-Laurienté (15’ st) 7.5 Cambia la squadra: avvia e conclude l’affondo del 2-2, poi sfiora il 3-2 colpendo un clamoroso palo.
All. Longo 7 In panchina per lo squalificato Grosso, il Sassuolo gioca con coraggio e merita il punto preso.
ARBITRO
Crezzini 4.5 Esordio a San Siro da dimenticare... Nel primo tempo mancano due gialli (Saelemaekers e Gabbia), il 3-1 di Pulisic è annullato per una “spintina” di Loftus-Cheek su Cande e nel finale l'intervento in area di Pavlovic su Cheddira è molto al limite.
