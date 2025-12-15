Allegri, così è una costante. Pagelle Milan: Bartesaghi di fuoco

Walukiewicz 4.5 Non "sente” Bartesaghi, lo perde sul primo gol e non lo segue sul secondo.

Idzes 6 Arriva in ritardo sul raddoppio di Bartesaghi, ma la rete non è colpa sua. Per il resto buoni anticipi.

Muharemovic 6 Come sopra, però qualche imprecisione in più (lascia libero Nkunku sull'assist del 2-1).

Candé 5 Preso in mezzo dal suo lato, perde Loftus-Cheek in occasione dell'1-1.

-Doig (15’ st) 6.5 Aggiunge spinta.

Thorstvedt 5.5 Sbaglia diversi appoggi, corre molto, ma a vuoto. Salterà per la squalifica la prossima col Torino.

Matic 6.5 Tante le chiusure importanti.

Kone 7.5 Il gol è una gemma, fra accelerazione e tocco sotto. Gioca a tutto campo e mette lo zampino sul 2-2.

Volpato 5.5 Timido quando ha l'occasione per puntare.

-Moro (42’ st) ng.

Pinamonti 7 Gladiatorio, le sponde sui gol di Koné e Laurienté sono due babà.

-Cheddira (42’ st) ng.

Fadera 5.5 Cinque palloni persi, uno sanguinoso, però fa un buon lavoro in fase difensiva.

-Laurienté (15’ st) 7.5 Cambia la squadra: avvia e conclude l’affondo del 2-2, poi sfiora il 3-2 colpendo un clamoroso palo.

All. Longo 7 In panchina per lo squalificato Grosso, il Sassuolo gioca con coraggio e merita il punto preso.



ARBITRO

Crezzini 4.5 Esordio a San Siro da dimenticare... Nel primo tempo mancano due gialli (Saelemaekers e Gabbia), il 3-1 di Pulisic è annullato per una “spintina” di Loftus-Cheek su Cande e nel finale l'intervento in area di Pavlovic su Cheddira è molto al limite.