Juventus-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

"Mi ha fatto piacere la vittoria sul Bologna. Ci sitamo avvicinando a un calcio attuale. Lo abbiamo fatto in una gara tosta, e penso che questo riesca a determinare una evoluzione e un andare a prendere anche altre cose successive". Con queste parole Luciano Spalletti ha giudicato la prestazione al Dall'Ara, che oltre a riscattare la desolante sconfitta di Napoli, ha ridato fiato alla classifica grazie al gol di Juan Cabal che ha permesso ai bianconeri di scavalcare i rossoblù e accomodarsi al 5º posto. Dall'altra parte del campo, c'è ora la Roma di Gian Piero Gasperini. Chiuso lo storico ciclo a Bergamo, l'ex tecnico dell'Atalanta ha preferito ricominciare da Trigoria rifiutando il ritorno alla Continassa, dove tra il 1994 e il 2003 aveva già allenato giovanili e Primavera. Ora, la sua Roma vanta 4 punti di vantaggio sulla Juventus e un ritardo di 3 lunghezze dalla vetta. Il successo interno sul Como ha infatti permesso ai giallorossi di monetizzare il pari del Milan con il Sassuolo e la sbandata del Napoli a Udine, mantenendo Matias Soulé e compagni in corsa per lo scudetto. La prossima giornata, Juve e Roma saranno impegnate rispettivamente contro Pisa (27/12) e Genoa (29/12).
Juventus-Roma: diretta e dove vederla
L'incontro tra le formazioni di Spalletti e Gasperini è in programma alle ore 20.45 di sabato 20 dicembre presso lo Stadium. Sarà possibile assistere all'incontro in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e in diretta streaming sulle piattaforme Now e Dazn.
Segui Juventus-Roma sul nostro sito.
Juventus-Roma: le probabili formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: Perin, Mangiapoco, Rugani, Cabal, Rouhi, Miretti, Joao Mario, Kostic, Adzic, Zhegrova, David, Milik.
Indisponibili: Gatti, Pinsoglio, Vlahovic.
Squalificati: Koopmeiners.
Diffidati: nessuno.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Rensch; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Vasquez, Gollini, Ghilardi, Angelino, Tsimikas, Sangaré, Ziolkowski, Pisilli, El Aynaoui, Dybala, El Shaarawy, Baldanzi, Bailey, Mirra.
Indisponibili: Dovbyk, El Aynaoui, Ndicka.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Hermoso, Mancini, Wesley.
Arbitro: Sozza di Seregno; Assistenti: Baccini–Perrotti; Quarto uomo: Sacchi; Var: Ghersini Ass.Var: Mazzoleni.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE