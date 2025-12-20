Juventus-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

"Mi ha fatto piacere la vittoria sul Bologna. Ci sitamo avvicinando a un calcio attuale. Lo abbiamo fatto in una gara tosta, e penso che questo riesca a determinare una evoluzione e un andare a prendere anche altre cose successive". Con queste parole Luciano Spalletti ha giudicato la prestazione al Dall'Ara, che oltre a riscattare la desolante sconfitta di Napoli, ha ridato fiato alla classifica grazie al gol di Juan Cabal che ha permesso ai bianconeri di scavalcare i rossoblù e accomodarsi al 5º posto. Dall'altra parte del campo, c'è ora la Roma di Gian Piero Gasperini. Chiuso lo storico ciclo a Bergamo, l'ex tecnico dell'Atalanta ha preferito ricominciare da Trigoria rifiutando il ritorno alla Continassa, dove tra il 1994 e il 2003 aveva già allenato giovanili e Primavera. Ora, la sua Roma vanta 4 punti di vantaggio sulla Juventus e un ritardo di 3 lunghezze dalla vetta. Il successo interno sul Como ha infatti permesso ai giallorossi di monetizzare il pari del Milan con il Sassuolo e la sbandata del Napoli a Udine, mantenendo Matias Soulé e compagni in corsa per lo scudetto. La prossima giornata, Juve e Roma saranno impegnate rispettivamente contro Pisa (27/12) e Genoa (29/12).