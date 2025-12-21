Fiorentina-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La partita contro l'Udinese sa di ultima spiaggia per la Fiorentina e in particolare per Paolo Vanoli. Da quando, a inizio novembre, il tecnico di Varese è subentrato all'esonerato Stefano Pioli non è riuscito a invertire la rotta: i viola hanno continuato a inanellare sconfitte e brutte prestazioni finendo all'ultimo posto e allontanandosi sempre più dalla zona salvezza che adesso dista otto punti. Perdendo lo scontro diretto domenica scorsa col Verona, il clima si è fatto ancora più teso, tutti in silenzio stampa e squadra in ritiro fino a tempo indeterminato, comunque almeno finché non arriverà la prima vittoria. Nel mezzo c'è stata la figuraccia fatta a Losanna giovedì sera nell'ultima gara della fase a girone unico della Conference League.