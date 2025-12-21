Fiorentina-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La partita contro l'Udinese sa di ultima spiaggia per la Fiorentina e in particolare per Paolo Vanoli. Da quando, a inizio novembre, il tecnico di Varese è subentrato all'esonerato Stefano Pioli non è riuscito a invertire la rotta: i viola hanno continuato a inanellare sconfitte e brutte prestazioni finendo all'ultimo posto e allontanandosi sempre più dalla zona salvezza che adesso dista otto punti. Perdendo lo scontro diretto domenica scorsa col Verona, il clima si è fatto ancora più teso, tutti in silenzio stampa e squadra in ritiro fino a tempo indeterminato, comunque almeno finché non arriverà la prima vittoria. Nel mezzo c'è stata la figuraccia fatta a Losanna giovedì sera nell'ultima gara della fase a girone unico della Conference League.
Dove vedere Fiorentina-Udinese: diretta tv e streaming
La partita tra Fiorentina e Udinese è in programma alle ore 18 a Firenze e sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.
Fiorentina-Udinese, probabili formazioni
FIORENTINA (4-4-1-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fortini, Mandragora, Fagioli, Kouame; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Mari, Pongracic, Viti, Ndour, Nicolussi Caviglia, Sohm, Richardson, Piccoli, Dzeko.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Palma, Goglichidze, Kamara, Lovric, Ehizibue, Zarraga, Miller, Bravo, Gueye, Buksa.
ARBITRO: Mariani. ASSISTENTI: Alassio-Tegoni. QUARTO UOMO: Arena. VAR: Giua. AVAR: Di Paolo.