Fiorentina, prima vittoria ma la contestazione non si placa: 5-1 all'Udinese, doppio Kean

Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che travolge l' Udinese col punteggio di 5-1 e torna a sperare nella salvezza. La formazione di Vanoli resta comunque fanalino di coda ma sale a quota 9 punti e si porta a -5 lunghezze dal Parma quart'ultimo ma che vanta una partita in meno. Inizio in salita per l'Udinese che dopo 8 minuti resta in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Okoye : ne approfitta subito la viola che nel primo tempo va a segno con Mandragora , Gudmundsson e Ndour . Nella ripresa torna al gol anche Moise Kean , che appoggia in porta un tiro di Parisi respinto dal palo. Solet accorcia le distanze con un gran gol ma subito dopo ancora Kean ripristina il gap tra le due squadre, firmando la sua doppietta personale. Prima della gara, al momento dell'arrivo del pullman al Franchi, la Fiorentina è stata di nuovo ferocemente contestata dalla propria tifoseria, con la curva Fiesole che è entrata dopo venti minuti dall'inizio della gara. Intanto continua il silenzio stampa della società viola.

Fiorentina-Udinese 5-1, la cronaca

La partita si mette in discesa da subito per i padroni di casa visto che Okoye in uscita disperata fuori area su Kean, lanciato da Parisi, tocca la palla con la mano e viene espulso. Al suo posto Saba, con il sacrificio di Kabasele. I gigliati si riversano così nella metà campo avversaria e prima Mandragora fa le prove generali con una punizione di poco alta (11'), poi Gudmundsson centra il palo con una conclusione da fuori, infine arriva il vantaggio della Fiorentina in contemporanea con l'ingresso nel settore curva Ferrovia dei supporters viola, rimasti fuori per 20' come forma di protesta verso squadra e club. La reazione dell'Udinese è tutta in un'azione personale di Zaniolo al 37' che brucia mezza difesa avversaria, entra in area e fa partire il suo diagonale che esce di poco. Il raddoppio della Fiorentina al 42' con un tiro di Gudmundsson che fulmina imparabilmente Sava, gol che corona una prestazione sontuosa dell'islandese. Il tris poco prima dell'intervallo con Ndour di testa, su cross da destra di Fagioli. A inizio ripresa Runjaic prova a limitare, forse proiettandosi anche alla prossima sfida casalinga, quella di sabato prossimo con la Lazio, sostituendo Zaniolo e Zanoli per Lovric e Kamara. Il 4-0 al 55' a firma Moise Kean che fa un tap-in facile facile dopo un palo di Parisi, quest'ultimo fra i migliori in campo. Neanche il tempo di appuntare il gol della bandiera ospite di Solet al 64', che Kean fa doppietta 68' con uno splendido contropiede: 5-1. Al triplice fischio, nonostante il successo e qualche applauso, per i calciatori gigliati cori ostili da parte della tifoseria organizzata.