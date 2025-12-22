Napoli-Bologna, diretta finale Supercoppa Italiana: risultato in tempo reale e le ultime sulle formazioni

"Ci si ricorda solo di chi va a vincere", "Voglio emozioni, ma niente ansia!". Sono le grida di battaglia di Antonio Conte e Vincenzo Italiano, in campo all'Al-Awwal Park di Riad, Arabia Saudita, per contendersi la Supercoppa italiana 2025: fischio d'inizio in programma alle ore 20 italiane. Napoli e Bologna, rispettivamente campioni d'Italia in carica e detentori della Coppa Italia, hanno superato in semifinale il Milan di Max Allegri (2-0) e l'Inter di Cristian Chivu (1-1, 3-2 rig.). Benvenuti alla diretta della finale di Supercoppa!