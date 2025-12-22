Napoli-Bologna, diretta finale Supercoppa Italiana: risultato in tempo reale e le ultime sulle formazioni

"Ci si ricorda solo di chi va a vincere", "Voglio emozioni, ma niente ansia!". Sono le grida di battaglia di Antonio Conte e Vincenzo Italiano, in campo all'Al-Awwal Park di Riad, Arabia Saudita, per contendersi la Supercoppa italiana 2025: fischio d'inizio in programma alle ore 20 italiane. Napoli e Bologna, rispettivamente campioni d'Italia in carica e detentori della Coppa Italia, hanno superato in semifinale il Milan di Max Allegri (2-0) e l'Inter di Cristian Chivu (1-1, 3-2 rig.). Benvenuti alla diretta della finale di Supercoppa!
17:20
Napoli-Bologna: l’ultimo precedente
Rimanda all’11ª giornata di campionato l’ultimo precedente fra Napoli e Bologna, disputato il 9 novembre al Dall’Ara, dove i padroni di casa si sono imposti con il finale di 2-0: match deciso dalle reti di Dallinga e Lucumì, serviti rispettivamente da Cambiaghi e Holm.
17:15
17:10
Napoli: il successo sul Milan
17:05
Finale Supercoppa 2025: la direzione arbitrale
Questa la designazione arbitrale per la finale di Riad:
Arbitro - Colombo (Como); Assistenti - Berti-Vecchi; Quarto ufficiale - La Penna; Var - Di Bello; Ass. Var - Pezzuto.
17:00
Napoli-Bologna: le probabili formazioni
Queste le panchine e i possibili schieramenti di Conte e Italiano per la finale di Supercoppa:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Mazzocchi, Olivera, Buongiorno, Marianucci, De Chiara, Vergara, Baridò, Lang, Ambrosino, Lucca, Lukaku.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Franceschelli, Pessina, De Silvestri, Holm, Lykogiannis, Tomasevic, Vitik, Ferguson, Sulemana, Dominguez, Castro, Immobile, Odgaard, Rowe.