Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli-Bologna, diretta finale Supercoppa Italiana: risultato in tempo reale e le ultime sulle formazioni

I campioni d'Italia contendono ai detentori della Coppa Italia l'ultimo atto delle Final Four. A Riad, Conte e Italiano hanno eliminato rispettivamente Milan e Inter
4 min
napoliBolognaliveblog
Napoli
Napoli
Bologna
Bologna
20:00
Supercoppa Italiana - 22.12.2025
Al-Awwal Park

TabellinoCalendarioClassifiche
Napoli
20:00
Bologna
Aggiorna

"Ci si ricorda solo di chi va a vincere", "Voglio emozioni, ma niente ansia!". Sono le grida di battaglia di Antonio Conte e Vincenzo Italiano, in campo all'Al-Awwal Park di Riad, Arabia Saudita, per contendersi la Supercoppa italiana 2025: fischio d'inizio in programma alle ore 20 italiane. Napoli e Bologna, rispettivamente campioni d'Italia in carica e detentori della Coppa Italia, hanno superato in semifinale il Milan di Max Allegri (2-0) e l'Inter di Cristian Chivu (1-1, 3-2 rig.). Benvenuti alla diretta della finale di Supercoppa!

17:20

Napoli-Bologna: l’ultimo precedente

Rimanda all’11ª giornata di campionato l’ultimo precedente fra Napoli e Bologna, disputato il 9 novembre al Dall’Ara, dove i padroni di casa si sono imposti con il finale di 2-0: match deciso dalle reti di Dallinga e Lucumì, serviti rispettivamente da Cambiaghi e Holm

17:15

Le reazioni social all’eliminazione dell’Inter

17:10

Napoli: il successo sul Milan

17:05

Finale Supercoppa 2025: la direzione arbitrale

Questa la designazione arbitrale per la finale di Riad:

Arbitro - Colombo (Como); Assistenti - Berti-Vecchi; Quarto ufficiale - La Penna; Var - Di Bello; Ass. Var - Pezzuto.

17:00

Napoli-Bologna: le probabili formazioni

Queste le panchine e i possibili schieramenti di Conte e Italiano per la finale di Supercoppa:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte. 

A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Mazzocchi, Olivera, Buongiorno, Marianucci, De Chiara, Vergara, Baridò, Lang, Ambrosino, Lucca, Lukaku. 

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano. 

A disposizione: Franceschelli, Pessina, De Silvestri, Holm, Lykogiannis, Tomasevic, Vitik, Ferguson, Sulemana, Dominguez, Castro, Immobile, Odgaard, Rowe. 

Stadio dell'Università Re Sa'ud, Riad, Arabia Saudita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS