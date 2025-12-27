Tuttosport.com
Pisa-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Trasferta contro gli uomini di Gilardino per i bianconeri di Spalletti nel 17° turno di campionato
4 min

PISA - Dopo le feste passate in serenità grazie alla vittoria contro la Roma, la Juventus riparte da Pisa per l'ultimo scatto prima del giro di boa. All'Arena Garibaldi, i nerazzurri di Gilardino ospitano i bianconeri di Spalletti in un match che mette in palio punti preziosi per i rispettiivi obiettivi delle due squadre. I padroni di casa sono penultimi a quota 11, ma l'ambiente ha ritrovato fiducia dopo l'ultima uscita a Cagliari. Davanti al proprio pubblico i toscani sono riusciti a trovare l'unica vittoria stagionale, quella contro la Cremonese, ma contro la Vecchia Signora servirà l'impresa considerando l'assenza dell'atteso ex di turno Cuadrado. Dall'altra parte ci sarà infatti una Juve che si è rilanciata nelle ultime uscite con le vittorie negli scontri diretti con Bologna e Roma: ora il calendario è in discesa e Spalletti vuole capire se questa squadra ha realmente ambizioni importanti per potersi permettere di rientrare anche nella lotta Scudetto.

Pisa-Juventus: diretta e dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Gilardino e Spalletti è in programma alle ore 20.45 di sabato 27 dicembre presso l'Arena Garibaldi. Sarà possibile assistere all'incontro in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201),  Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e in diretta streaming sulle piattaforme Now e Dazn.

Pisa-Juventus: scopri tutte le quote

Pisa-Juventus, le probabili formazioni

PISA (3-4-2-1): Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All. Gilardino. A disposizione: Scuffet, Nicolas, Marin, Leris, Hojholt, Buffon, Esteves, Vural, Coppola, Calabresi, Albiol, Denoon, Lusuardi, Mbambi, Lorran. Indisponibili: Cuadrado, Stengs, Akinsanmiro, Nzola. Squalificati: Nzola. Diffidati: -.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, David. All. Spalletti. A disposizione: Perin, Fuscaldo, Pedro Felipe, Rouhi, Joao Mario, Kostic, Miretti, Zhegrova, Adzic, Openda, Milik. Indisponibili: Cabal, Conceicao, Gatti, Rugani, Pinsoglio, Vlahovic. Squalificati: -. Diffidati: -.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Bwercigli-Bahri. IV Uomo: Perenzoni. Var: Marini. Avar: Abisso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

