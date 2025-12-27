Pisa-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

PISA - Dopo le feste passate in serenità grazie alla vittoria contro la Roma, la Juventus riparte da Pisa per l'ultimo scatto prima del giro di boa. All'Arena Garibaldi, i nerazzurri di Gilardino ospitano i bianconeri di Spalletti in un match che mette in palio punti preziosi per i rispettiivi obiettivi delle due squadre. I padroni di casa sono penultimi a quota 11, ma l'ambiente ha ritrovato fiducia dopo l'ultima uscita a Cagliari. Davanti al proprio pubblico i toscani sono riusciti a trovare l'unica vittoria stagionale, quella contro la Cremonese, ma contro la Vecchia Signora servirà l'impresa considerando l'assenza dell'atteso ex di turno Cuadrado. Dall'altra parte ci sarà infatti una Juve che si è rilanciata nelle ultime uscite con le vittorie negli scontri diretti con Bologna e Roma: ora il calendario è in discesa e Spalletti vuole capire se questa squadra ha realmente ambizioni importanti per potersi permettere di rientrare anche nella lotta Scudetto.