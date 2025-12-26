McKennie a Pisa, Spalletti recupera il suo pilastro silenzioso ma perde Conceicao: l'allenamento Juve

Arrivano segnali incoraggianti dalla Continassa per Spalletti alla vigilia del match contro il Pisa, in programma nella serata di sabato alle 20:45. La Juventus ha svolto anche l’ultima seduta di allenamento prima della gara, con aggiornamenti importanti dall’infermeria. Negli ultimi giorni il tecnico aveva dovuto fare i conti con alcune assenze e con giocatori gestiti per precauzione. Le notizie più positive riguardano McKennie, tornato pienamente a disposizione del gruppo. Situazione più chiara anche per Bremer e Zhegrova. Resta ai box Conceicao ma non è il solo assente per la trasferta in terra toscana. Spalletti dovrà quindi valutare le alternative, soprattutto in attacco.
McKennie recuperato: ritorno fondamentale per Spalletti
La notizia più rilevante riguarda senza dubbio McKennie, che ha smaltito i problemi accusati dopo la gara contro la Roma. Il centrocampista statunitense è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra e può considerarsi completamente recuperato. Weston sarà quindi convocato per la sfida contro il Pisa e ha ottime possibilità di partire titolare. Spalletti lo considera un elemento chiave del suo sistema di gioco, spesso impiegato sulla fascia destra. I numeri confermano la sua centralità: con l’attuale allenatore è sceso in campo in 11 occasioni, mettendo a referto due reti e tre assist. Un rendimento nettamente superiore rispetto alla gestione precedente con Tudor, quando veniva utilizzato con minore continuità. Il ritorno dell’americano rappresenta quindi una risorsa preziosa per l’equilibrio della squadra.
Conceicao e Cabal ancora out
Situazione diversa invece per Francisco Conceicao e Juan Cabal, che anche hanno svolto lavoro differenziato. I due giocatori non hanno ancora superato i rispettivi problemi muscolari e non prenderanno parte alla trasferta, salvo clamorosi colpi di scena. L’assenza più pesante è senza dubbio quella di Conceicao, reduce dal gol segnato contro la Roma. Il portoghese stava vivendo un buon momento di forma e rappresentava una soluzione importante nel reparto offensivo. Spalletti dovrà quindi ridisegnare l’attacco, trovando alternative affidabili. Cabal, dal canto suo, continua il percorso di recupero senza forzare i tempi. Lo staff medico preferisce non correre rischi inutili in questa fase della stagione.
Bremer e Zhegrova in gruppo
Non destavano particolari preoccupazioni le condizioni di Bremer e Zhegrova, e le sensazioni sono state confermate negli ultimi allenamenti. Il difensore brasiliano era stato gestito per una normale programmazione del lavoro dopo l’infortunio, mentre Edon aveva saltato alcune sedute a causa di uno stato influenzale. Entrambi sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo e risultano disponibili per la partita. Salvo sorprese dovrebbero però partire dalla panchina. Zhegrova, nonostante l’assenza di Conceicao, non sembra favorito per una maglia da titolare. Spalletti, infatti, pensa di schierare Yildiz e Openda alle spalle di David.
Probabile Juve verso Pisa
Spalletti pensa all'undici da utilizzare per affrontare il Pisa all'Arena Garibaldi. Una sfida non semplice ma che i bianconeri devono necessariamente portare a casa per dare continuità all'ottimo momento e per tenere il passo con le prime quattro in classifica. Nessun dubbio tra i pali con Di Gregorio pronto a difendere la porta della Juve, ma davanti a lui potrebbe esserci la conferma del trio con Kalulu, Kelly e Koopmeiners, soprattutto se Bremer non dovesse essere rischiato dall'inizio dopo i problemi muscolari. McKennie e Cambiaso padroni delle due corsie laterali con Thuram e Locatelli in mediana. In attacco la tentazione di Spalletti si chiama David, pronto a tornare titolare ed essere supportato da Openda e Yildiz, visto anche l'assenza di Conceicao e le condizioni di Zhegrova
