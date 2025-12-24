Zhegrova ko, ecco Elimoghale. Bremer prende fiato: l’ultimo allenamento Juve

Cappellino di lana in testa, sotto la pioggia battente, per darsi almeno l’impressione di protezione dall’acqua. Fischietto in mano e urla a interrompere gli esercizi, affinché l’attenzione ai dettagli cresca e, come in un gioco di vasi comunicanti, si abbassino parallelamente errori e disattenzioni. Così, Luciano Spalletti ha guidato ieri l’allenamento alla Continassa, un altro passo in avanti in destinazione Pisa. Ad ingrossare le fila del gruppo bianconero erano presenti anche alcuni giovani del settore giovanile, tra questi i classe 2009 Riccardo Paonessa – autore di una tripletta nel Derby della Mole Under 17 -, e Destiny Elimoghale che sta provando a ritagliarsi un percorso importante, di quelli che portano a bruciare velocemente le tappe. Per i giovani e giovanissimi che arrivano alla Continassa con entusiasmo e aiutano ad alzare i ritmi, c’è chi invece non ha potuto allenarsi con i compagni. È il caso degli acciaccati Conceicao, McKennie e Cabal: per loro c’è un percorso individuale studiato dagli staff medico e tecnico. L’obiettivo primario segue sempre la linea della prudenza e del rischio zero, ma questo non vuol dire abdicare dal tentativo di riaverli a disposizione, almeno per la panchina.