Cremonese-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A  

CREMONA - Conquistata la Supercoppa italiana a Riyad, in Arabia Saudita, grazie al successo per 2-1 in semifinale contro il Milan e per 2-0 nell'ultimo atto contro il Bologna (doppietta di David Neres), il Napoli vuole riprendersi anche la vetta della classifica. Nell'ultimo match di questo 2025 glorioso per i colori azzurri, dove è arrivato il quarto scudetto dopo un testa a testa incredibile con l'Inter di Simone Inzaghi, i ragazzi di Antonio Conte fanno visita alla Cremonese allo stadio Giovanni Zini alle ore 15 nel match valido per la 17ª giornata di Serie A. I campani fin qui hanno incassato quattro ko in campionato, tutti in trasferta, sintomo che lontano dal Maradona c'è qualcosa che non va. Dopo il 2-1 del Meazza contro il Milan, ecco la sconfitta contro il Torino (1-0 firmato Zapata), al Dall'Ara contro il Bologna (2-0) e quella nell'ultima uscita contro l'Udinese al Bluenergy Stadium (rete decisiva di Ekkelenkamp). Dall'altro lato del campo, i grigiorossi hanno iniziato alla grande e dopo 17 gare hanno già messo in cascina 21 punti ottenendo un discreto vantaggio sulle altre squadre invischiate nella zona retrocessione.