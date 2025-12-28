Tuttosport.com
Cremonese-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A  

Messa in bacheca la Supercoppa italiana, gli azzurri di Antonio Conte vogliono chiudere al meglio un 2025 da sogno: di fronte i grigiorossi di Davide Nicola, tra le rivelazioni di questa prima parte di campionato
4 min

CREMONA - Conquistata la Supercoppa italiana a Riyad, in Arabia Saudita, grazie al successo per 2-1 in semifinale contro il Milan e per 2-0 nell'ultimo atto contro il Bologna (doppietta di David Neres), il Napoli vuole riprendersi anche la vetta della classifica. Nell'ultimo match di questo 2025 glorioso per i colori azzurri, dove è arrivato il quarto scudetto dopo un testa a testa incredibile con l'Inter di Simone Inzaghi, i ragazzi di Antonio Conte fanno visita alla Cremonese allo stadio Giovanni Zini alle ore 15 nel match valido per la 17ª giornata di Serie A. I campani fin qui hanno incassato quattro ko in campionato, tutti in trasferta, sintomo che lontano dal Maradona c'è qualcosa che non va. Dopo il 2-1 del Meazza contro il Milan, ecco la sconfitta contro il Torino (1-0 firmato Zapata), al Dall'Ara contro il Bologna (2-0) e quella nell'ultima uscita contro l'Udinese al Bluenergy Stadium (rete decisiva di Ekkelenkamp). Dall'altro lato del campo, i grigiorossi hanno iniziato alla grande e dopo 17 gare hanno già messo in cascina 21 punti ottenendo un discreto vantaggio sulle altre squadre invischiate nella zona retrocessione.

SEGUI CREMONESE-NAPOLI IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Cremonese-Napoli: diretta tv e streming

Cremonese-Napoli, gara valida per la 17ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 allo stadio Giovanni Zini di Cremona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. 

Le probabili formazioni di Cremonese-Napoli

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola. 

A disposizione: Silvestri, Nava, Floriani Mussolini, Faye, Folino, Lordkipanidze, Grassi, Zerbin, Sarmiento, Vazquez, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Sanabria. 

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte. 

A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Mazzocchi, Marianucci, Vergara, Lang, Ambrosino, Lucca. 

ARBITRO: Mariani di Aprilia. ASSISTENTI: Bindoni-Tegoni. IV UFFICIALE: Ferrieri Caputi. VAR: Maggioni. ASS. VAR: Sozza. 

