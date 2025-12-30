Juventus-Lecce, arbitra un esordiente. Doveri al VAR, ricordando Firenze...

ROMA - Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 18ª giornata del campionato di Serie A. Il Milan di Massimiliano Allegri aprirà il programma venerdì a Cagliari (arbitrerà Abisso). Il lunch match della domenica all'Olimpico tra Lazio e Napoli sarà affidato a Massa mentre Inter-Bologna , che chiude il programma della giornata, al fischietto di Guida .

Collu, un esordiente con la Juve

la Juventus ospiterà il Lecce nel match che si giocherà sabato 3 gennaio (15:00). A dirigere i bianconeri sarà il fischietto di Giuseppe Collu della sezione di Cagliari: gli assistenti saranno Berti e Bianchini mentre il quarto uomo sarà il signor Marcenaro. Al VAR ci sarà Doveri, mentre AVAR sarà Di Paolo. Per il fischietto di Cagliari si tratta della prima direzione in carriera con in campo la Juventus in Serie A. Collu ha arbitrato i bianconeri ma nelle categorie inferiori: quattro volte la Next Gen e due volte la Primavera. In questa stagione ha diretto 8 partite (2 volte Milan e Roma, una Napoli), l'ultima il discusso Milan-Lazio alla 13ª giornata vinto dai rossoneri per 1-0 con l'espulsione di Allegri e le molteplici polemiche biancocelsti per il rigore (poi giustamente) non assegnato nei minuti finali malgrado uan spiegazione poco chiara.

Doveri al VAR: aveva dato rigore a Firenze, poi Guida inventò un fallo

Per quanto riguarda Daniele Doveri quella di sabato sarà la 13ª partita dove supervisionerà al VAR la Juventus. L'ultima volta risale alla 29ª giornata della passata stagione quando i bianconeri persero per 3-0 a Firenze con Kean e Fagioli sugli scudi da ex, sembra un secolo fa... Il bilancio della Juve con Doveri al VAR recita 5 vittorie a fronte di 3 sconfitte e 4 pareggi. Il fischietto di Roma questa stagione ha arbitrato i bianconeri proprio a Firenze, quando assegnò il rigore su Vlahovic ma Guida al VAR inventò una trattenuta di Dusan quando Pablò Mari oltre a fare fallo iniziò anche prima a trattenere...