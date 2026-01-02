Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cagliari-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I rossoneri di Massimiliano Allegri, ex dell'incontro, fanno visita ai sardi di Fabio Pisacane nell'anticipo della 18ª giornata
4 min

CAGLIARI - Ad aprire la 18ª giornata di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 alla Domus Arena tra Cagliari e Milan. I rossoneri dopo il clamoroso ko all'esordio al Meazza contro la neopromossa Cremonese (2-1) hanno inanellato una striscia di 15 risultati utili consecutivi (10 vittorie e 5 pareggi) e nell'ultimo turno hanno battuto 3-0 l'Hellas Verona a San Siro grazie alla rete del solito Christian Pulisic e alla doppietta di Christopher Nkunku, sbloccatosi anche in campionato. Sfida da ex per Massimiliano Allegri, che proprio in Sardegna venne chiamato da Cellino per il primo incarico in Serie A. Qui si mise in mostra finendo nel mirino proprio del Diavolo e dando il via a una grandissima carriera in panchina. Tornando al presente, anche i rossoblù di Fabio Pisacane sono reduci da una vittoria, arrivata in trasferta in rimonta all'Olimpico Grande Torino contro i granata: sotto per la rete di Nikola Vlasic, gli ospiti l'hanno ribaltata grazie ai sigilli di Prati e Kilicsoy

SEGUI CAGLIARI-MILAN IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO 

Cagliari-Milan: diretta tv e streaming

Cagliari-Milan, anticipo della 18ª giornata di Serie A, è in programma alle ore 20.45 alla Domus Arena di Cagliari e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

 

 

Le probabili formazioni di Cagliari-Milan

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Obert; Palestra, Deiola, Prati, Adopo, Idrissi; Gaetano; Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.

 A disposizione: Radunovic, Ciocci, Di Pardo, Luperto, Pintus, Rodriguez, Cavuoti, Liteta, Mazzitelli, Rog, Borrelli, S. Esposito, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. 

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao. Allenatore: Allegri. 

A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame, Jashari, Ricci, Castiello, Pulisic, Füllkrug.

ARBITRO: Abisso di Palermo. ASSISTENTI: Rossi L.-Barone. IV UFFICIALE: Marchetti. VAR: Camplone. ASS. VAR: Di Bello. 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS