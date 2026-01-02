Cagliari-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

CAGLIARI - Ad aprire la 18ª giornata di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 20.45 alla Domus Arena tra Cagliari e Milan. I rossoneri dopo il clamoroso ko all'esordio al Meazza contro la neopromossa Cremonese (2-1) hanno inanellato una striscia di 15 risultati utili consecutivi (10 vittorie e 5 pareggi) e nell'ultimo turno hanno battuto 3-0 l'Hellas Verona a San Siro grazie alla rete del solito Christian Pulisic e alla doppietta di Christopher Nkunku, sbloccatosi anche in campionato. Sfida da ex per Massimiliano Allegri, che proprio in Sardegna venne chiamato da Cellino per il primo incarico in Serie A. Qui si mise in mostra finendo nel mirino proprio del Diavolo e dando il via a una grandissima carriera in panchina. Tornando al presente, anche i rossoblù di Fabio Pisacane sono reduci da una vittoria, arrivata in trasferta in rimonta all'Olimpico Grande Torino contro i granata: sotto per la rete di Nikola Vlasic, gli ospiti l'hanno ribaltata grazie ai sigilli di Prati e Kilicsoy.