Como-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

COMO - Cesc Fàbregas è uno dei nomi circolati per sostituire immediatamente Enzo Maresca al Chelsea, non se ne andrà dal Como. L’ipotesi è stata negata dallo stesso tecnico dei lombardi: «Non ho niente da dire su questo argomento, se non che sono qua e sono l’allenatore del Como, e spero per un periodo abbastanza lungo». Fatta chiarezza, lo spagnolo ha fissato gli obiettivi per il 2026: «Nel 2025 abbiamo fatto 18 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte. Proveremo a migliorare questi risultati con la nostra filosofia, continuando a crescere nella cultura del lavoro, ma anche in altre componenti. Come mentalità abbiamo fatto un grande passo in avanti quest’anno, nel 2026 mi aspetto ancora di più».

In casa Udinese Runjaic vuole una prestazione matura contro il Como, per trovare la continuità, da sempre cercata nella sua gestione. «Avere alti e bassi fa parte del percorso, ma noi cerchiamo la costanza, che è fondamentale, come anche l’affidabilità dei singoli giocatori - dichiara il mister -. Abbiamo fatto un girone d’andata positivo finora e mancano ancora due partite per fare ancora meglio. Speriamo di creare occasioni e fare punti in trasferta»