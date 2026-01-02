Fabregas risponde ai rumor dalla Premier: "Io al Chelsea dopo Maresca? Vi svelo le mie intenzioni"

"Il mercato non è chiuso, abbiamo sempre parlato di un mercato difficile. In questo momento non posso dire che non faremo niente come non posso dire che non arriverà nessuno". Queste le parole di Cesc Fabregas , invitato a rispondere sul mercato di gennaio nonché sulle indiscrezioni che lo vorrebbo successore di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea. Un rumor incoraggiato dal trascorso blues dell'ex centrocampista, che a Stamford Bridge ha disputato 5 stagioni di cui l'ultima nel 2019, e che si è fatto strada dopo le dimissioni rassegnate dal tecnico italiano l'1 gennaio 2026 . Così lo spagnolo, ora impegnato a preparare il primo incontro dell'anno che vedrà Nico Paz e compagni ospitare l' Udinese per la 18ª giornata di campionato (appuntamento in programma sabato 3 alle ore 12.30): "L'obiettivo è continuare a migliorare. Sempre con lucidità e tanta attenzione; nel 2025 abbiamo fatto 18 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte. Proveremo a migliorare questo risultati con la nostra filosofia, continuando a crescere nella cultura del lavoro. Come mentalità abbiamo fatto un grande passo in avanti quest'anno, nel 2026 mi aspetto ancora di più".

Fabregas: "Sono al Como e voglio restarci"

"Io al Chelsea per sostituire Maresca? Niente da dire. Sono qua e sono l'allenatore del Como, e spero per un periodo abbastanza lungo - ha dichiarato in conferenza stampa - . L'Udinese è una squadra fisica e tosta, che non ha paura di niente, sono giocatori forti in questo contesto. Credo siano tra le top cinque squadre in Europa per altezza media: dobbiamo provare a fare la partita con le nostre armi, penso che possiamo fare male all'Udinese se metteremo in campo i concetti che abbiamo preparato". Già bandiera dell'Arsenal dal 2004 al 2011 e poi regista del Barcellona, con la maglia del Chelsea Fabregas ha accumulato 198 presenze complessive chiudendo con un bilancio di 22 gol e 57 assist. Nel suo palmarès da leggenda, 1 mondiale, 2 europei, 1 mondiale per club, 1 Supercoppa Uefa, 2 Premier League, 2 Fa Cup, 1 Carabao Cup, 1 Community Shield, 1 Liga, 1 Coppa del re, 2 Supercoppa di Spagna. Fra i riconoscimenti individuali, il Golden Boy del 2006.