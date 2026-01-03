Il Como batte l’Udinese: basta il rigore di Da Cunha a Fabregas, annullato un gol a Zaniolo

COMO - Al Como basta un calcio di rigore di Da Cunha al 18' per battere l' Udinese nel match del Sinigaglia valido per la 18ª giornata di Serie A . I lariani restano imbattuti in casa e volano a quota 30 portandosi momentaneamente a -2 dalla Juve e a -3 la Roma quarta in classifica . Nonostante il forfait di Nico Paz , partito in panchina in quanto non al 100 %, come dichiarato da Cesc Fabregas nel prepartita, e in campo solo al 69' al posto di Caqueret, i lombardi non si fermano e sognano un posto nell'Europa che conta. Per i friulani di Kosta Runjaic , in gol con Zaniolo ma frenati dal Var, ottava sconfitta stagionale in campionato.

Como-Udinese 1-0: la cronaca del match

I padroni di casa hanno sin da subito un buon approccio alla gara e, vista la scelta di lasciare Nico Paz in panchina perché non al 100%, provano ad affidarsi alle giocate di Rodriguez. Al 18' Piotrowski trattiene ingenuamente Moreno e il direttore di gara assegna il calcio di rigore sul dischetto si presenta Da Cunha, che spiazza Padelli e realizza l'1-0. La formazione bianconera fa fatica a reagire, così gli uomini di Cesc Fabregas cercano di cavalcare il loro momento positivo. Al 43' Rodriguez riceve palla da Douvikas e va alla conclusione, ma è troppo debole per impensierire Padelli. Al termine del minuto di recupero, si torna negli spogliatoi sul parziale di 1-0. In apertura di ripresa l'Udinese si ritaglia subito una grande occasione con Ekkelenkamp, che manca lo specchio della porta per pochi centimetri. Al 56' il gruppo guidato da Kosta Runjaic agguanta il pareggio con Nicolò Zaniolo ma, dopo una revisione Var, la rete viene annullata per fuorigioco dello stesso numero 10. Il rischio corso dà una scossa ai lariani, che al 60' falliscono una clamorosa chance per il raddoppio con Douvikas che, da pochi passi, colpisce la traversa. Entrambe le squadre effettuano una girandola di sostituzioni, che comporta un rallentamento dei ritmi di gioco. I biancoblu addormentano la sfida, complicando ulteriormente la rimonta degli ospiti, che fanno una grande fatica ad inventare qualcosa sul fronte offensivo. Il finale di gara non regala particolari emozioni, tanto che i padroni di casa amministrano il vantaggio fino al triplice fischio.