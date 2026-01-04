Tuttosport.com
Lazio-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La squadra di Sarri ospita quella di Antonio Conte allo Stadio Olimpico nel match valido per la 18ª giornata di Serie A
3 min
Lazio-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale© Marco Canoniero

Tutto pronto allo Stadio Olimpico dove alle 12:30 si scende in campo per il launch match tra Lazio e Napoli, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A. Il Napoli continua la sua rincorsa scudetto a Milan e Inter e, dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, è tornato a vincere anche in campionato nel 2-0 esterno sul campo della Cremonese, firmato dalla doppietta di Hojlund. Periodo altalenante per la Lazio che non vince da cinque giornate: i biancocelesti vengono dal polemico pari di Udine, dovuto al gol convalidato a Davis al 95° che ha generato diverse proteste da parte della formazione di Sarri. I capitolini sono attualmente al nono posto in classifica, ancora ben lontani dalla zona Europa.

SEGUI LAZIO-NAPOLI IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Lazio-Napoli: diretta tv e streaming

Lazio-Napoli, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendouzi; Cancellieri, Noslin, Zacccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Tavares, Vecino, Rovella, Belahyane, Pedro, Isaksen. Indisponibili: Dia, Dele-Bashiru, Gigot, Hysaj, Patric. Squalificati: /.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; David Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte. A disposizione: Meret, Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Mazzocchi, Marianucci, Vergara, Lang, Ambrosino, Lucca. Indisponibili: Beukema, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Lukaku. Squalificati: /.

ARBITRO: Massa della sezione di Imperia. ASSISTENTI: Meli-Alassio. QUARTO UFFICIALE: Piccinini. VAR: Di Paolo. ASS. VAR: Doveri.

Lazio-Napoli: scopri tutte le quote

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

