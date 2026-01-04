Lazio-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto allo Stadio Olimpico dove alle 12:30 si scende in campo per il launch match tra Lazio e Napoli, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A. Il Napoli continua la sua rincorsa scudetto a Milan e Inter e, dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, è tornato a vincere anche in campionato nel 2-0 esterno sul campo della Cremonese, firmato dalla doppietta di Hojlund. Periodo altalenante per la Lazio che non vince da cinque giornate: i biancocelesti vengono dal polemico pari di Udine, dovuto al gol convalidato a Davis al 95° che ha generato diverse proteste da parte della formazione di Sarri. I capitolini sono attualmente al nono posto in classifica, ancora ben lontani dalla zona Europa.