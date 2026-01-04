Inter-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

L'Inter ospita il Bologna all'appuntamento valido per la 18ª giornata di campionato. Le due formazioni si ritrovano dopo la semifinale di Supercoppa Italiana che ha visto i nerazzurri arrendersi ai calci di rigore. In palio per gli uomini di Cristian Chivu, 3 punti utili a scavalcare il Milan - uscito vincitore dalla trasferta di Cagliari - e riaccomodarsi in vetta alla classifica. La formazione di Vincenzo Italiano scende invece in campo con 26 punti e un bilancio nelle ultime 5 giornate che riporta 2 sconfitte, 2 pareggi e una vittoria che risale al 22 novembre (3-0 contro l'Udinese). Quanto al calendario, Inter e Bologna chiuderanno il girone di andata mercoledì 7 gennaio, affrontando rispettivamente Parma e Atalanta.
Inter-Bologna: diretta e dove vederla
Le formazioni di Chivu e Italiano si affrontano alle ore 20.45 di domenica 4 gennaio presso San Siro. Sarà possibile assistere all'evento in streaming sulla piattaforma Dazn.
Inter-Bologna: le probabili formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.
A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Acerbi, Cocchi, Carlos Augusto, Diouf, Mkhitaryan, Sucic, Frattesi, Spinaccè, Esposito.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, De Silvestri, Miranda, Vitik, Zortea, Fabbian, Freuler, Moro, Sulemana, Dallinga, Dominguez, Immobile, Rowe.
Arbitro: Guida (Torre Annunziata); Assistenti: Ceccon–Laudato; Quarto ufficiale: Marinelli; Var: Ghersini; Ass. Var: Maresca.
