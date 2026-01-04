Inter-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

L'Inter ospita il Bologna all'appuntamento valido per la 18ª giornata di campionato. Le due formazioni si ritrovano dopo la semifinale di Supercoppa Italiana che ha visto i nerazzurri arrendersi ai calci di rigore. In palio per gli uomini di Cristian Chivu, 3 punti utili a scavalcare il Milan - uscito vincitore dalla trasferta di Cagliari - e riaccomodarsi in vetta alla classifica. La formazione di Vincenzo Italiano scende invece in campo con 26 punti e un bilancio nelle ultime 5 giornate che riporta 2 sconfitte, 2 pareggi e una vittoria che risale al 22 novembre (3-0 contro l'Udinese). Quanto al calendario, Inter e Bologna chiuderanno il girone di andata mercoledì 7 gennaio, affrontando rispettivamente Parma e Atalanta.