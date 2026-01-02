Milan, Leao torna e stende il Cagliari: vittoria di corto muso e primo posto in classifica

Il Milan dà continuità alla striscia di risultati utili consecutivi e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo l'importante successo contro il Verona della scorsa giornata. Per Max Allegri arrivano altri tre punti, questa volta contro il Cagliari di Pisacane alla Domus Arena. Il primo tempo si è concluso all'insegna del pari, con i rossoneri che hanno provato più volte a sfondare la retroguardia difensiva del club sardo, senza però riuscirci. Il secondo tempo riprende nel migliore dei modi per gli uomini di Allegri, con Leao che al 50' sigla il gol del vantaggio rossonero, sfruttando l'assist dell'ex Juventus Rabiot. I rossoneri restano in controllo per gran parte del match, riuscendo a difendere agevolmente il vantaggio e portando a casa tre punti di grande valore. Il solito 'corto muso' di Allegri permette al Milan di scavalcare l'Inter in classifica, che vede i rossoneri in vetta a quota 38 punti.
Milan, ci pensa sempre Leao
Leao torna ed incide: alla Domus Arena il match tra Cagliari e Milan termina col punteggio di uno a zero a favore dei rossoneri. Il numero 10 dei rossoneri ha recuperato dall'infortunio che l'ha costretto a saltare gli ultimi impegni con il proprio club, risultando decisivo nella sfida di stasera. Il Milan sarà primo in classifica per una notte - in attesa del match tra Inter e Bologna -, con un occhio al prossimo incontro contro il Genoa di De Rossi a San Siro. Per il Cagliari arriva una sconfitta amara, dopo il successo al Filadelfia contro il Torino della scorsa giornata. Gli uomini di Pisacane non spaventano i rossoneri, tentando soltanto una volta la conclusione verso la porta difesa da Maignan. I rossoblù affronteranno la Cremonese di Nicola nella prossima giornata di campionato.