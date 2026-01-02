Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milan, Leao torna e stende il Cagliari: vittoria di corto muso e primo posto in classifica

La squadra di Allegri vince di misura contro il club sardo, sorpassando l'Inter e conquistando la vetta in campionato
2 min
Serie ACagliariMilan
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Il Milan dà continuità alla striscia di risultati utili consecutivi e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo l'importante successo contro il Verona della scorsa giornata. Per Max Allegri arrivano altri tre punti, questa volta contro il Cagliari di Pisacane alla Domus Arena. Il primo tempo si è concluso all'insegna del pari, con i rossoneri che hanno provato più volte a sfondare la retroguardia difensiva del club sardo, senza però riuscirci. Il secondo tempo riprende nel migliore dei modi per gli uomini di Allegri, con Leao che al 50' sigla il gol del vantaggio rossonero, sfruttando l'assist dell'ex Juventus Rabiot. I rossoneri restano in controllo per gran parte del match, riuscendo a difendere agevolmente il vantaggio e portando a casa tre punti di grande valore. Il solito 'corto muso' di Allegri permette al Milan di scavalcare l'Inter in classifica, che vede i rossoneri in vetta a quota 38 punti.

Milan, ci pensa sempre Leao

Leao torna ed incide: alla Domus Arena il match tra Cagliari e Milan termina col punteggio di uno a zero a favore dei rossoneri. Il numero 10 dei rossoneri ha recuperato dall'infortunio che l'ha costretto a saltare gli ultimi impegni con il proprio club, risultando decisivo nella sfida di stasera. Il Milan sarà primo in classifica per una notte - in attesa del match tra Inter e Bologna -, con un occhio al prossimo incontro contro il Genoa di De Rossi a San Siro. Per il Cagliari arriva una sconfitta amara, dopo il successo al Filadelfia contro il Torino della scorsa giornata. Gli uomini di Pisacane non spaventano i rossoneri, tentando soltanto una volta la conclusione verso la porta difesa da Maignan. I rossoblù affronteranno la Cremonese di Nicola nella prossima giornata di campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS