Milan, Leao torna e stende il Cagliari: vittoria di corto muso e primo posto in classifica

Il Milan dà continuità alla striscia di risultati utili consecutivi e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo l'importante successo contro il Verona della scorsa giornata. Per Max Allegri arrivano altri tre punti, questa volta contro il Cagliari di Pisacane alla Domus Arena. Il primo tempo si è concluso all'insegna del pari, con i rossoneri che hanno provato più volte a sfondare la retroguardia difensiva del club sardo, senza però riuscirci. Il secondo tempo riprende nel migliore dei modi per gli uomini di Allegri, con Leao che al 50' sigla il gol del vantaggio rossonero, sfruttando l'assist dell'ex Juventus Rabiot. I rossoneri restano in controllo per gran parte del match, riuscendo a difendere agevolmente il vantaggio e portando a casa tre punti di grande valore. Il solito 'corto muso' di Allegri permette al Milan di scavalcare l'Inter in classifica, che vede i rossoneri in vetta a quota 38 punti.