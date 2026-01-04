Verona-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Torino scende in campo a Verona per il penultimo appuntamento del girone d'andata. Al Bentegodi, gli uomini di Marco Baroni sono chiamati a ritrovare i 3 punti dopo la sconfitta interna con il Cagliari che ha nuovamente inguaiato la classifica dopo le due vittorie consecutive contro Sassuolo e Cremonese. I granata scendono così in campo con 20 punti e un vantaggio di 8 lunghezze sul Verona, anch'esso in campo con un bilancio di 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5 giornate e una classifica che vede la formazione di Paolo Zanetti impantanata in piena zona retrocessione. L'agenda dei granata mette poi in programma la gara interna con l'Udinese, mentre gli Scaligeri affronteranno il Napoli in trasferta: entrambi gli appuntamenti in programma mercoledì 7 gennaio.