Napoli troppo forte, la Lazio perde la testa: Conte torna a -1 da Allegri

Il Napoli batte la Lazio e piomba sul Milan. All'Olimpico, gli uomini di Conte - già reduci dal successo sulla Cremonese - superano la formazione di Sarri per 2-0 uscendo vincitori da una gara dagli animi tesissimi che ha conosciuto le espulsioni di Noslin (81', doppio giallo), Marusic e Mazzocchi (88'). Un risultato firmato Spinazzola (8') e Rrahmani (32') e che - oltre a guastare la festa per i 125 anni del club biancoceleste - consente agli azzurri di portarsi a quota 37 punti a una lunghezza dal Milan, che venerdì 2 è a sua volta uscito vincitore dalla trasferta di Cagliari: a decidere le prime 3 posizioni in classifica sarà la sfida tra Inter e Bologna in programma alle 20.45 a San Siro. Il calendario mette ora in programma l'ultima giornata del girone di andata, con Lazio e Napoli che ospiteranno rispettivamente Fiorentina e Verona nel turno infrasettimanale di mercoledì 7 gennaio. I partenopei saranno poi impegnati nel match d'alta quota contro i nerazzurri domenica 11 a San Siro.
Il racconto della partita
Napoli subito propositivo con le incursioni di Neres e Politano a chiamare in causa la difesa avversaria. La Lazio risponde allora con il colpo di testa di Noslin, che servito da Cancellieri sceglie di la sponda per Zaccagni anziché cercare la porta. A sbloccare le marcature ci pensa allora Spinazzola all'8' minuto di gioco, con il piatto vincente su traversone di Politano. Scoccata la mezz'ora, Rrahmani centra il raddoppio con il colpo di testa su calcio di punizione. Al 37', gli ospiti colpiscono la traversa con Elmas che riceve da Neres a pochi passi dalla porta senza però riuscire a schiacciare a rete il colpo di testa. Nella ripresa, la formazione di Conte va subito a caccia del tris. AL 53', Hojlund si ricava lo spazio per il tiro e colpisce l'esterno della rete. Si scaldano allora gli animi in campo con un acceso confronto tra Rrahmani e Noslin, con quest'ultimo che si scontra verbalmente anche con Milinkovic-Savic: Massa a ammonisce sia l'attaccante biancoceleste che il difensore azzurro. Gli uomini di Sarri provano a riaprire i giochi ma si scontrano con l'ottima copertura dei partenopei. Al 77', è ancora Elmas a schiacciare di testa a pochi metri dalla porta, mancando però di poco lo specchio. Poi, Noslin entra irregolarmente sul neo entrato Buongiorno e rimedia il secondo giallo. Nel finale, ancora uno scontro a fermare il gioco, con Marusic e Mazzocchi che passano alle mani costringendo Massa a estrarre il doppio cartellino rosso. Non passa molto che Guendouzi colpisce la traversa cercando il secondo palo. Al triplice fischio esulta il Napoli.