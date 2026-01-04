Napoli troppo forte, la Lazio perde la testa: Conte torna a -1 da Allegri

Il Napoli batte la Lazio e piomba sul Milan. All'Olimpico, gli uomini di Conte - già reduci dal successo sulla Cremonese - superano la formazione di Sarri per 2-0 uscendo vincitori da una gara dagli animi tesissimi che ha conosciuto le espulsioni di Noslin (81', doppio giallo), Marusic e Mazzocchi (88'). Un risultato firmato Spinazzola (8') e Rrahmani (32') e che - oltre a guastare la festa per i 125 anni del club biancoceleste - consente agli azzurri di portarsi a quota 37 punti a una lunghezza dal Milan, che venerdì 2 è a sua volta uscito vincitore dalla trasferta di Cagliari: a decidere le prime 3 posizioni in classifica sarà la sfida tra Inter e Bologna in programma alle 20.45 a San Siro. Il calendario mette ora in programma l'ultima giornata del girone di andata, con Lazio e Napoli che ospiteranno rispettivamente Fiorentina e Verona nel turno infrasettimanale di mercoledì 7 gennaio. I partenopei saranno poi impegnati nel match d'alta quota contro i nerazzurri domenica 11 a San Siro.