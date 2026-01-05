Rissa Lazio-Napoli: la decisione del Giudice Sportivo su Mazzocchi e Marusic e non solo

Negli ultimi istanti del match tra Lazio e Napoli - che ha visto trionfare la squadra di Antonio Conte - è andata in scena una vera e propria rissa che ha visto protagonisti due calciatori di entrambi i club: Adam Marusic per il club biancoceleste e Pasquale Mazzocchi per il club partenopeo. I due si sono scontrati a seguito di un contrasto di gioco, che ha suscitato la reazione del difensore montenegrino, a cui ha fatto seguito la risposta del terzino azzurro. A separare i due è intervenuto Antonio Conte, tecnico del Napoli, ma nulla ha potuto per evitare l'espulsione per entrambi i calciatori. Alla lista degli espulsi di giornata, si aggiunge anche Tijjani Noslin (Lazio), mentre salteranno il prossimo turno i due pilastri della retroguardia giallorossa: Mario Hermoso e Gianluca Mancini, i quali - diffidati - hanno rimediato un'ammonizione nella sfida tra Roma ed Atalanta, con la squadra di Palladino uscita vittoriosa dall'incontro. Fra i collaboratori tecnici un turno a Caridi (Pisa) e Cavalletto (Fiorentina), un turno anche al dirigente della Cremonese Giacchetta.