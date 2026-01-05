Rissa Lazio-Napoli: la decisione del Giudice Sportivo su Mazzocchi e Marusic e non solo

Negli ultimi istanti del match tra Lazio e Napoli - che ha visto trionfare la squadra di Antonio Conte - è andata in scena una vera e propria rissa che ha visto protagonisti due calciatori di entrambi i club: Adam Marusic per il club biancoceleste e Pasquale Mazzocchi per il club partenopeo. I due si sono scontrati a seguito di un contrasto di gioco, che ha suscitato la reazione del difensore montenegrino, a cui ha fatto seguito la risposta del terzino azzurro. A separare i due è intervenuto Antonio Conte, tecnico del Napoli, ma nulla ha potuto per evitare l'espulsione per entrambi i calciatori. Alla lista degli espulsi di giornata, si aggiunge anche Tijjani Noslin (Lazio), mentre salteranno il prossimo turno i due pilastri della retroguardia giallorossa: Mario Hermoso e Gianluca Mancini, i quali - diffidati - hanno rimediato un'ammonizione nella sfida tra Roma ed Atalanta, con la squadra di Palladino uscita vittoriosa dall'incontro. Fra i collaboratori tecnici un turno a Caridi (Pisa) e Cavalletto (Fiorentina), un turno anche al dirigente della Cremonese Giacchetta.
Giudice Sportivo: le ammende alle società
Questi invece i provvedimenti nei riguardi dei club ritenuti responsabili della violazione del regolamento:
- Roma - Ammenda di € 20.000,00 per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo che colpiva un Assistente a un piede, senza conseguenze lesive e, successivamente scoppiando a un metro di distanza, lo stordiva momentaneamente.
- Lazio - Ammenda di € 5.000,00 per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei tifosi della squadra avversaria.
- Hellas Verona - Ammenda di € 4.000,00 per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose bottigliette di plastica e una bottiglietta in vetro, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Roma - Ammenda di € 4.000,00 per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Genoa - Ammenda di € 3.000,00 per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta di plastica e un accendino sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Atalanta - Ammenda di € 2.000,00 per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bicchieri di plastica sul terreno di giuoco e due nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Fiorentina - Ammenda di € 2.000,00 per avere suoi sostenitori, 42° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Inter - Ammenda di € 2.000,00 per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara un coro insultante.
- Parma - Ammenda di € 1.500,00 per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS