Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

I giallorossi di Gasperini ospitano all'Olimpico i neroverdi di Grosso nel match valido per il 20° turno di campionato
3 min

ROMA - Tra coppa Italia, Europa League e campionato è un momento decisivo nella stagione della Roma. E le difficoltà non mancano vista l’emergenza nella quale continua a vertere la squadra. Tra influenze, infortuni, Coppa d’Africa e squalifiche sono tante le assenze, compresa quella di Angelino, trasformatasi in un vero e proprio mistero vista la sua presenza tra i convocati. Gasperini inoltre attende notizie dal mercato e dopo il silenzio di Lecce nel postpartita si prepara ad ospitare all'Olimpico un Sassuolo ferito dall'ultimo ko interno con la Juventus. Grosso, anche lui in lotta con un'infermeria sempre piena, si prepara alla super sfida sperando di portare via dalla Capitale prestazione e magari qualche punto.

Roma-Sassuolo: diretta e dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Gasperini e Grosso è in programma alle ore 18 di sabato 10 gennaio all'Olimpico di Roma. Sarà possibile assistere all'evento in streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214). 

Roma-Sassuolo: le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini. A disposizione: Vasquez, Zelezny, Rensch, Angelino, Wesley, Ghilardi, Mirra, Lulli, Romano, El Shaarawy. Indisponibili: Baldanzi, Bailey, Dovbyk, El Ayanoui, Gollini, Ndicka, Pellegrini. Squalificati: Cristante. Diffidati: Wesley

GSASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Iannoni; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso. A disposizione: Turati, Satalino, Zacchi, Paz, Odenthal, Lipani, Vranckx, Moro, Pierini, Cheddira, Skjellerup. Indisponibili: Berardi, Boloca, Candé, Coulibaly, Pieragnolo, Romagna, Thorstvedt, Volpato. Squalificati: -. Diffidati: Doig, Walukiewicz, Muharemovic,

Arbitro: Marcenaro (Genova); Assistenti: Mondin-Monaco; Quarto ufficiale: Marchetti; Var: Mangioni; Ass. Var: Di Bello.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS