Roma-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

ROMA - Tra coppa Italia, Europa League e campionato è un momento decisivo nella stagione della Roma. E le difficoltà non mancano vista l’emergenza nella quale continua a vertere la squadra. Tra influenze, infortuni, Coppa d’Africa e squalifiche sono tante le assenze, compresa quella di Angelino, trasformatasi in un vero e proprio mistero vista la sua presenza tra i convocati. Gasperini inoltre attende notizie dal mercato e dopo il silenzio di Lecce nel postpartita si prepara ad ospitare all'Olimpico un Sassuolo ferito dall'ultimo ko interno con la Juventus. Grosso, anche lui in lotta con un'infermeria sempre piena, si prepara alla super sfida sperando di portare via dalla Capitale prestazione e magari qualche punto.