Grosso presenta Roma-Sassuolo ma torna sulla Juve: "Soffriranno in tanti, ma certe cose..."

Grosso, conferenza Roma-Sassuolo

Grosso in conferenza analizza il momento del Sassuolo: "Con pochi giorni stiamo cercando di preparare una gara molto difficile ma abbiamo dimostrato di avere delle qualità a prescindere dagli assenti e dai presenti. Abbiamo dimostrato di avere qualità migliori sicuramente rispetto alla gara contro la Juve, che non significa fare risultato ma mettere le basi per farlo. Quando le cose ci sono devi prenderne atto e devi essere bravo a trovare le soluzioni ma è dentro la difficoltà che trovi le risorse per andare a crescere e a colmare certe mancanze". Sulla partita con la Juve: "La Juve è un avversario di primissimo livello e l'hai messa in condizione di esprimersi al massimo. Abbiamo iniziato bene, con dei recuperi alti con Iannoni e Thorstvedt e siamo andati a tiro, poi siamo andati sotto per un episodio e lo step è proprio quello, non farsi travolgere dagli eventi. Contro queste squadre hanno sofferto in tanti e penso che soffriranno in tanti. Noi abbiamo messo in condizione la Juve di fargli riuscire tante cose, eravamo 1-0 a fine primo tempo. Siamo rimasti in partita fino al 60' senza creare pericoli e poi nell'arco di 30 secondi prendi gol, perdi un duello, ti dimentichi di un inserimento... Nel finale la reazione c'è anche stata perché con ragazzi più freschi abbiamo ripreso un po' di campo e abbiamo creato delle opportunità ma una partita che è andata via in maniera diversa".

La sfida Gasperini e alla Roma

Sulle prossime sfide contro Roma e Napoli: "Dobbiamo avere equilibrio, lucidità e riconoscere i momenti. Siamo sotto il pensiero di tutti, ma bisogna fare un passo indietro, riconoscere le situazioni, dove si vuole andare, prendere le cose positive e assorbire le cose negative perché sono quelle che ti fanno crescere. Affrontiamo una squadra forte ma proveremo a fare molto meglio perché il nostro obiettivo è mostrare le nostre qualità. Abbiamo tre partite ravvicinate e si parla di energie mentali e fisiche". Su Gasperini: "È molto bravo. Loro hanno qualità individuali, nel collettivo, si stanno riconoscendo nelle qualità del loro allenatore, è una squadra aggressiva e fisica che svuota il campo per attaccare gli spazi, dà profondità e mette grande ritmo nelle partite. Le qualità ci sono e bisogna essere bravi a starci dentro alle partite".