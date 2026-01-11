Tuttosport.com
Fiorentina-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Rossoneri chiamati subito a reagire dopo la frenata contro il Genoa ma la Viola vuole proseguire il buon momento per uscire dalla crisi
3 min
FiorentinaMilan
Fiorentina-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale © Marco Canoniero

FIRENZE - Il Milan fa visita alla Fiorentina nel 20° turno di Serie A. I rossoneri hanno vinto 79 delle 171 sfide in campionato contro i viola (con 45 vittorie e 47 pareggi) e soltanto contro la Roma hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A (81). La formazione toscana è inoltre quella contro cui i milanesi hanno segnato più reti (268) in Serie A. Negli ultimi 11 confronti tra Fiorentina e Milan in campionato c’è stato un solo pareggio, 2-2 lo scorso 5 aprile al Meazza, con sette vittorie rossonere e tre successi viola. La Fiorentina, però, ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe contro il Milan in campionato, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 gare al Franchi contro i rossoneri in Serie A. Il Milan potrebbe registrare al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria.

Fiorentina-Milan: quote e consigli

Dove vedere Fiorentina-Milan: streaming e diretta tv 

Fiorentina-Milan gara valida per la 21ª giornata di Serie A e in programma oggi alle 15:00 allo stadio Franchi di Firenze e sarà visibile su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Segui la diretta di Fiorentina-Milan su Tuttosport.com

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Sohm, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Marì, Kouadio, Parisi, Fortini, Nicolussi Caviglia, Brescianini, Ndour, Fazzini, Piccoli, Kouamè. 

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fulkrug. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Odogu, Dutu, Athekame, Estupinan, Ricci, Dutu, Modric, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku. 

Arbitro: Massa (Teramo). Assistenti: Meli e Costanzo. IV uomo: Rapuano. Var: Maresca. Avar: Chiffi.

