Genoa-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

GENOVA - Alle ore 18.30, allo stadio Luigi Ferraris, Genoa e Cagliari si affrontano nel posticipo della 20ª giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. A Marassi in palio punti preziosi in ottica salvezza: il Grifone, infatti, ne ha 16 ed è appena a due lunghezze dalla Fiorentina terzultima mentre i sardi sono a quota 19. Entrambe le formazioni sono reduci da un pareggio: i rossoblù di Daniele De Rossi, che all'andata (3-3) fece il proprio esordio sulla panchina dei liguri visto che era squalificato nella gara precedente contro la Fiorentina, hanno fermato sull'1-1 al Meazza il Milan subendo il pareggio di Leao al 91' e fallendo al fotofinish un calcio di rigore con Stanciu mentre gli isolani di Davide Nicola hanno rimontanto la Cremonese allo Zini recuperando da 2-0 a 2-2.
SEGUI GENOA-CAGLIARI IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Genoa-Cagliari: diretta tv e streaming
Genoa-Cagliari, posticipo della 20ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni di Genoa-Cagliari
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Aaron Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Lysionok, Sommariva, Otoa, Ekhator, Masini, Messias, Ellertsson, Cuenca, Saballi, Fini, Stanciu, Venturino, Nuredini.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Prati, Adopo, Idrissi; Borrelli, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Ciocci, Sherri, Di Pardo, Obert, Pintus, Zé Pedro, Cavuoti, Liteta, Esposito, Gaetano, Luvumbo, Pavoletti, Trepy.
ARBITRO: La Penna di Roma. ASSISTENTI: Laudato-Ceccon. IV UFFICIALE: Sacchi. VAR: Nasca. ASS. VAR: Maresca.
Genoa-Cagliari: scopri tutte le quote