Genoa-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

GENOVA - Alle ore 18.30, allo stadio Luigi Ferraris, Genoa e Cagliari si affrontano nel posticipo della 20ª giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. A Marassi in palio punti preziosi in ottica salvezza: il Grifone, infatti, ne ha 16 ed è appena a due lunghezze dalla Fiorentina terzultima mentre i sardi sono a quota 19. Entrambe le formazioni sono reduci da un pareggio: i rossoblù di Daniele De Rossi, che all'andata (3-3) fece il proprio esordio sulla panchina dei liguri visto che era squalificato nella gara precedente contro la Fiorentina, hanno fermato sull'1-1 al Meazza il Milan subendo il pareggio di Leao al 91' e fallendo al fotofinish un calcio di rigore con Stanciu mentre gli isolani di Davide Nicola hanno rimontanto la Cremonese allo Zini recuperando da 2-0 a 2-2.