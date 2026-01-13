Inter-Lecce, Rocchi sceglie il “nemico” di Conte. Polemiche per l’Avar di Como-Milan

La corsa della Serie A riparte dai recuperi del 16° turno e, come spesso accade quando la posta in palio si alza, i riflettori non sono puntati solo sul campo ma anche sulle scelte arbitrali. L’ AIA ha ufficializzato le designazioni per le quattro sfide in programma tra mercoledì e giovedì, incroci che pesano sulla lotta scudetto, sulle ambizioni europee e sugli equilibri di classifica. Rocchi pesca forte, affidandosi a direttori di gara esperti e a nomi che inevitabilmente riaccendono ricordi, precedenti e polemiche mai del tutto sopite: da Maresca per l’Inter, con il fantasma del passato confronto con Conte, fino a Guida per il Milan, con una scelta AVAR che fa già discutere . Un turno di recuperi che, prima ancora del fischio d’inizio, promette di far parlare anche fuori dal rettangolo verde.

Inter-Lecce a Maresca. E quel litigio con Conte

I precedenti di Maresca con l'Inter sono positivi: 13 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Ad emergere è la scelta di Rocchi nell'aver scelto un arbitro della sezione di Napoli per la sfida dei nerazzurri contro il Lecce. Un direttore di gara che però non ha avuto in passato un bel rapporto con Conte. E tutti ancora ricordano il famoso litigio a bordocampo con le urla dell'allenatore salentino: "Sei sempre tu Maresca", frasi che poi sono diventate anche un meme. Al Var invece ci sarà Maggioni e con lui al monitor, i nerazzurri hanno sempre vinto. Come Avar ci sarà invece Chiffi che nella sfida di Supercoppa tra l'Inter e il Bologna, da direttore di gara ha commesso molti errori, in particolare su un calcio di rigore non assegnato al Bologna (poi dato grazie al Var) e poi per un penalty dato alla squadra di Chivu e poi revocato grazie alla tecnologia.