Inter-Lecce, Rocchi sceglie il “nemico” di Conte. Polemiche per l’Avar di Como-Milan

L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per i recuperi della sedicesima giornata di Serie A
Inter-Lecce, Rocchi sceglie il “nemico” di Conte. Polemiche per l’Avar di Como-Milan
2 min

La corsa della Serie A riparte dai recuperi del 16° turno e, come spesso accade quando la posta in palio si alza, i riflettori non sono puntati solo sul campo ma anche sulle scelte arbitrali. L’AIA ha ufficializzato le designazioni per le quattro sfide in programma tra mercoledì e giovedì, incroci che pesano sulla lotta scudetto, sulle ambizioni europee e sugli equilibri di classifica. Rocchi pesca forte, affidandosi a direttori di gara esperti e a nomi che inevitabilmente riaccendono ricordi, precedenti e polemiche mai del tutto sopite: da Maresca per l’Inter, con il fantasma del passato confronto con Conte, fino a Guida per il Milan, con una scelta AVAR che fa già discutere. Un turno di recuperi che, prima ancora del fischio d’inizio, promette di far parlare anche fuori dal rettangolo verde.

Inter-Lecce a Maresca. E quel litigio con Conte

I precedenti di Maresca con l'Inter sono positivi: 13 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Ad emergere è la scelta di Rocchi nell'aver scelto un arbitro della sezione di Napoli per la sfida dei nerazzurri contro il Lecce. Un direttore di gara che però non ha avuto in passato un bel rapporto con Conte. E tutti ancora ricordano il famoso litigio a bordocampo con le urla dell'allenatore salentino: "Sei sempre tu Maresca", frasi che poi sono diventate anche un meme. Al Var invece ci sarà Maggioni e con lui al monitor, i nerazzurri hanno sempre vinto. Come Avar ci sarà invece Chiffi che nella sfida di Supercoppa tra l'Inter e il Bologna, da direttore di gara ha commesso molti errori, in particolare su un calcio di rigore non assegnato al Bologna (poi dato grazie al Var) e poi per un penalty dato alla squadra di Chivu e poi revocato grazie alla tecnologia. 

 

 

L'arbitro di Napoli-Parma

Sorriso a metà per il Napoli che non ha proprio un ottimo score per Fabbri (della sezione di Ravenna) come direttore di gara: 8 vittorie, 8 pareggi e 1 sola sconfitta. Per la prima volta arbitrerà una sfida dei partenopei in stagione. Un match molto delicato per cercare di non perdere punti sull'Inter e il Milan e tenere a distanza Juve e Roma. Al Var invece è stato scelto Gariglio e anche per lui sarà un esordio contro gli azzurri. 

Como-Milan a Guida e la polemica AVAR

Così come per Inter-Lecce, anche per Como-Milan è stato scelto un arbitro della sezione di Napoli: Guida. Un direttore di gara esperto, che dovrà dirigere un match complicato e strettamente legato alla lotta per lo scudetto. I precedenti non sono proprio dei migliori per i rossoneri, anche se i successi restano in maggioranza: 19 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. Ma a far discutere è la scelta dell'AVAR Di Paolo (che affiancherà il Var Doveri), che in stagione ha commesso varie sbavature contro il Diavolo. L'ultima è il mancato rigore fischiato in Milan-Genoa su Fullkrug per un pestone, valutato non falloso al contrario di Inter-Napoli (step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan), con sempre Di Paolo al monitor.

Serie A, le designazioni dei recuperi

NAPOLI – PARMA       

Mercoledì 13/01 h. 18.30

FABBRI (foto)

PERROTTI – MOKHTAR

IV: AYROLDI

VAR: GARIGLIO

AVAR: LA PENNA

INTER – LECCE    

Mercoledì 13/01 h. 20.45

MARESCA

PASSERI – DI GIOIA

IV: MANGANIELLO

VAR: MAGGIONI

AVAR: CHIFFI

H. VERONA – BOLOGNA    

Giovedì 14/01 h. 18.30

MARIANI 

BINDONI – ALASSIO

IV: MASSA

VAR: CAMPLONE

AVAR: DI BELLO

COMO – MILAN   

Giovedì 14/01 h. 20.45

GUIDA

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV: PAIRETTO

VAR: DOVERI

AVAR: DI PAOLO

 

Serie A, i migliori video

