Conte squalificato per la sfuriata di Inter-Napoli, le motivazioni del Giudice Sportivo: cosa salta

La Lega Serie A non ha perdonato Antonio Conte: al tecnico del Napoli è costato caro lo sfogo contro il quarto ufficiale Colombo in Inter-Napoli. L'allenatore dei partenopei dopo il rigore concesso ai nerazzurri con l'ausilio del Var non si è trattenuto e ha protestato duramente con l'arbitro in questione a bordocampo, con un faccia a faccia senza freni. Il mister ha urlato più volte "Vergognatevi" con tanto di mimica e dito puntato: un atteggiamento che ha costretto Doveri a mostrargli il cartellino rosso. Ora è arrivato anche il responso del Giudice Sportivo, che non è stato clemente.