Conte squalificato per la sfuriata di Inter-Napoli, le motivazioni del Giudice Sportivo: cosa salta

La Lega Serie A non ha perdonato Antonio Conte: al tecnico del Napoli è costato caro lo sfogo contro il quarto ufficiale Colombo in Inter-Napoli. L'allenatore dei partenopei dopo il rigore concesso ai nerazzurri con l'ausilio del Var non si è trattenuto e ha protestato duramente con l'arbitro in questione a bordocampo, con un faccia a faccia senza freni. Il mister ha urlato più volte "Vergognatevi" con tanto di mimica e dito puntato: un atteggiamento che ha costretto Doveri a mostrargli il cartellino rosso. Ora è arrivato anche il responso del Giudice Sportivo, che non è stato clemente.
Conte squalificato: il comunicato del Giudice sportivo
Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare Conte per due giornate e di sanzionarlo con una multa di 15mila euro "per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". Il tecnico azzurro non sarà quindi in panchina nel recupero contro il Parma e nel match casalingo contro il Sassuolo. Tornerà per il big match contro la Juve.
Gl altri allenatori squalificati
Non solo Antonio Conte, anche altri allenatori sono stati squalificati nella 20esima giornata di Serie A:
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- NICOLA Davide (Cremonese): "per avere, al 27° del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, contestato platealmente la decisione arbitrale".
- VANOLI Paolo (Fiorentina): "per avere, al 47° del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, reiterato le proteste in maniera veemente".
- CARIDI Gaetano (Pisa): "per avere, al 52° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria".
- DAINELLI Dario (Pisa): "per avere, al 35° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto una critica irrispettosa all'operato arbitrale".
- MAŁECKI Przemysław Pawel (Udinese): "per avere, al 52° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria".
Stangata per Gaspar e tutti gli squalificati
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- GASPAR Kialonda (Lecce): "per avere, al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio all'altezza della coscia un calciatore avversario che si trovava a terra; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava ad un Assistente rivolgendogli un ironico applauso".
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CAMBIAGHI
- Nicolò Cambiaghi (Bologna): "per avere, a giuoco fermo, dopo aver ricevuto una spallata da un calciatore della squadra avversaria, colpito volontariamente con il gomito il viso dello stesso calciatore avversario".
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- BANDA Lameck (Lecce): "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco".
CALCIATORI DIFFIDATI, AMMONITI E SQUALIFICATI (QUINTA SANZIONE)
- CARACCIOLO Antonio (Pisa), NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli), PEZZELLA Giuseppe (Cremonese), RAMADANI Ylber (Lecce), ZANIOLO Nicolò (Udinese)
Le multe alle società
- Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara; recidiva reiterata continuata.
- Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, rivolto ripetutamente un coro insultante all'allenatore della squadra avversaria.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, rivolto ripetutamente un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, lanciato un frutto sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
La Lega Serie A non ha perdonato Antonio Conte: al tecnico del Napoli è costato caro lo sfogo contro il quarto ufficiale Colombo in Inter-Napoli. L'allenatore dei partenopei dopo il rigore concesso ai nerazzurri con l'ausilio del Var non si è trattenuto e ha protestato duramente con l'arbitro in questione a bordocampo, con un faccia a faccia senza freni. Il mister ha urlato più volte "Vergognatevi" con tanto di mimica e dito puntato: un atteggiamento che ha costretto Doveri a mostrargli il cartellino rosso. Ora è arrivato anche il responso del Giudice Sportivo, che non è stato clemente.
Conte squalificato: il comunicato del Giudice sportivo
Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare Conte per due giornate e di sanzionarlo con una multa di 15mila euro "per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". Il tecnico azzurro non sarà quindi in panchina nel recupero contro il Parma e nel match casalingo contro il Sassuolo. Tornerà per il big match contro la Juve.