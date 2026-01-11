Conte espulso, furia a San Siro contro Doveri e il VAR: la frase urlata in faccia dopo il rigore

Reazione furiosa di Antonio Conte, espulso al 71' minuto di Inter-Napoli a seguito delle ferocissime proteste contro il rigore assegnato ai padroni di casa da Doveri, che al 67' ha rivisto al Var l'intervento in area di Rrahmani su Mkhitaryan prima di indicare il dischetto. Il tecnico dei partenopei ha così perso il controllo a bordo campo rimediando il cartellino rosso dopo avere calciato una bottiglietta, gridato "vergogna, vergogna" ed essere andato muso contro muso con il Quarto uomo. Rigore poi trasformato al 73' Calhanoglu per il nuovo vantaggio dei nerazzurri, che a San Siro avevano già sbloccato le marcature al 9' con Dimarco prima di subire il pareggio di McTominay al 26': lo scozzese è poi andato nuovamente a segno all'81' per la rete del definitivo 2-2.