Conte espulso, furia a San Siro contro Doveri e il VAR: la frase urlata in faccia dopo il rigore

Il tecnico del Napoli perde il controllo al penalty per i nerazzurri che porta al 2-1 di Calhanoglu
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Reazione furiosa di Antonio Conte, espulso al 71' minuto di Inter-Napoli a seguito delle ferocissime proteste contro il rigore assegnato ai padroni di casa da Doveri, che al 67' ha rivisto al Var l'intervento in area di Rrahmani su Mkhitaryan prima di indicare il dischetto. Il tecnico dei partenopei ha così perso il controllo a bordo campo rimediando il cartellino rosso dopo avere calciato una bottiglietta, gridato "vergogna, vergogna" ed essere andato muso contro muso con il Quarto uomo. Rigore poi trasformato al 73' Calhanoglu per il nuovo vantaggio dei nerazzurri, che a San Siro avevano già sbloccato le marcature al 9' con Dimarco prima di subire il pareggio di McTominay al 26': lo scozzese è poi andato nuovamente a segno all'81' per la rete del definitivo 2-2. 

Il calendario del Napoli

L'agenda di Conte prevede ora il recupero della 16ª giornata di campionato in programma il 14 gennaio al Maradona, dove i campioni d'Italia in carica riceveranno il Parma. A seguire, la gara interna con il Sassuolo di sabato 17 e la trasferta di Copenhagen valida per la 7ª giornata di Champions League prevista per martedì 20.

Tutte le news di Napoli

