Inter-Napoli, diretta Serie A e risultato in tempo reale: le ultime sulle formazioni

Benvenuti alla diretta di Inter-Napoli! Fischio d’inizio ore 20.45. Sfida d’altissimo vertice a San Siro , dove gli uomini di Chivu ospitano i campioni d’Italia in carica per la 20ª giornata di campionato. Sfida che mette in palio 3 punti pesantissimi nella corsa scudetto, con i nerazzurri che comandano la classifica con 42 punti e la formazione di Conte chiamata a riscattare la sbandata interna con il Verona, scendendo in campo con 38 punti. Il calendario mette poi in programma il recupero della 16ª giornata che il 14 gennaio vedrà Inter e Napoli ospitare rispettivamente Lecce e Parma.

Il Conte in sospeso di Lautaro

A San Siro, Conte ritrova inoltre il suo ex attaccante Lautaro Martinez, con cui ricorrono precedenti poco felici già all'Inter, dove il tecnico ebbe un duro scambio di battute definendolo “fenomeno del ca**o” in risposta alla polemica dell’argentino per la sostituzione durante Inter-Roma del maggio 2021. Nuove scintille fra Conte e Lautaro si sono poi avute durante la gara di andata al Maradona.

La bacheca nerazzurra di Conte

Alla guida dell’Inter per due stagioni, nel 2021 l’ex tecnico e capitano della Juve ha riportato lo scudetto ad Appiano Gentile 11 anni dopo l’ultimo trionfo targato Mourinho: unico titolo conquistato con i nerazzurri.

Conte imbattuto contro l’Inter

Conte ritrova l’Inter per la 9ª volta nella sua carriera da allenatore. Un bilancio che non lo ha mai visto uscire sconfitto da un match contro i nerazzurri. Questi tutti i precedenti:

25/10/2025, Serie A 2025/2026, 8ª giornata: Napoli -Inter 3-1

-Inter 3-1 01/03/2025, Serie A 2024/2025, 27ª giornata: Napoli -Inter 1-1

-Inter 1-1 10/11/2024, Serie A 2024/2025, 12ª giornata: Inter- Napoli 1-1

1-1 02/02/2014, Serie A 2013/2014, 22ª giornata: Juventus -Inter 3-1

-Inter 3-1 14/09/2013, Serie A 2013/2014, 3ª giornata: Inter- Juventus 1-1

1-1 30/03/2013, Serie A 2012/2013, 30ª giornata: Inter- Juventus 1-2

1-2 25/03/2012, Serie A 2011/2012, 29ª giornata: Juventus -Inter 2-0

-Inter 2-0 29/10/2011, Serie A 2011/2012, 10ª giornata: Inter- Juventus 1-2

1-2 13/12/2009, Serie A 2009/2010, 16ª giornata: Atalanta-Inter 1-1

Il silenzio di Conte

Continua il silenzio di Conte in campionato, la cui ultima conferenza stampa di pre-gara rimanda alla vigilia di Torino-Napoli del 17 ottobre. Un silenzio lungo quasi 3 mesi e interrotto solamente dalla conferenza che ha preceduto la finale di Supercoppa italiana del 21 dicembre.

Chivu e l’elogio a Conte

Così Chivu, che intervenuto alla conferenza che ha preceduto il match ha elogiato il lavoro di Conte: "Ho una grande stima di Conte allenatore, l'ho affrontato quando ancora io giocavo e lui era in panchina e già gli facevo i complimenti. Poi è evoluto così come il calcio. Lui è vincente, noi abbiamo tanto da imparare da lui. Non esiste il confronto Chivu-Conte, gli interpreti restano anche i giocatori".

Conte a San Siro senza Neres

A San Siro Conte non può disporre di Neres, costretto ai box dall’infortunio alla caviglia. I numeri stagionali dell’attaccante, trascinatore del trionfo in Supercoppa, riportano 6 gol e 4 assist in 24 presenze complessive.

