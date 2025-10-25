Napoli-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, il big match tra Conte e Chivu

NAPOLI - Tempo di big match in Serie A con il Maradona che fa da palcoscenico alla super sfida dell'8ª giornata di campionato: Napoli-Inter. Lo scorso anno il pari nell'incontro in terra partenopea risultò poi decisivo per la vittoria finale del club di De Laurentiis, anche quest'anno la posta in palio non sembra essere cambiata. Entrambe le squadre scendono in campo con 15 punti in classifica e un bilancio di 5 vittorie e 2 pareggi. Gli uomini di Antonio Conte sono però chiamati a rialzare la testa dopo l'inaspettata goleada di Eindhoven in Champions League (6-2), che è seguita a sua volta al ko di campionato contro il Torino. La formazione di Cristian Chivu è invece reduce dalle trasferte vincenti contro l'Union Saint-Gilloise (4-0) in Europa e contro la Roma in Serie A (1-0). Il bottino da conquistare, 3 punti utili a scavalcare in vetta il Milan di Max Allegri che a San Siro con il Pisa non è andato il pareggio, agguantato nei minuti di recupero (2-2). Chi vince va in vetta, un pari farebbe sorridere solamente il Diavolo. Fischio d'inizio alle ore 18.